Hình ảnh nuôi nhốt, săn bắt động vật hoang dã trái phép ở Tây Ninh

Trước tình trạng vi phạm liên quan đến động vật hoang dã diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp nuôi nhốt, mua bán động vật hoang dã trái phép nhằm bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sinh thái.



Lực lượng Kiểm lâm và Công an kiểm tra số rồng Nam Mỹ nuôi giữ không rõ nguồn gốc tại xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, đơn vị đã thành lập tổ kiểm tra chuyên trách, phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra tại nhiều địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã trái pháp luật.

Ngày 21-5, qua tin báo của người dân, tổ công tác kiểm tra cơ sở của ông N.T.L tại ấp Long Thời, xã Phước Lý và phát hiện nơi đây đang nuôi giữ 33 cá thể rồng Nam Mỹ với tổng trọng lượng 32,5 kg.

Số cá thể rồng Nam Mỹ được phát hiện tại cơ sở nuôi nhốt ở xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số động vật trên.

Theo cơ quan kiểm lâm, rồng Nam Mỹ là động vật hoang dã thuộc Phụ lục II Công ước CITES - nhóm loài cần được kiểm soát chặt chẽ trong hoạt động mua bán, vận chuyển và nuôi nhốt nhằm tránh nguy cơ khai thác quá mức ngoài tự nhiên.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Tiếp đó, ngày 22-5, tổ công tác liên ngành kiểm tra cơ sở Chim cảnh Phương Nam tại chợ Thạnh Hóa, xã Thạnh Hóa do ông L.T.P làm chủ.

Tổ công tác liên ngành kiểm tra cơ sở kinh doanh chim cảnh tại chợ Thạnh Hóa. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang nuôi nhốt 295 cá thể thuộc 19 loài chim cảnh như chào mào, chích chòe cùng nhiều loài khác. Tuy nhiên, chủ cơ sở cũng chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hàng trăm cá thể chim cảnh bị tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, xử lý. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm

Toàn bộ tang vật đã bị lập biên bản, tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Ngoài các cơ sở nuôi nhốt, tình trạng săn bắt chim di cư trái phép trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Một số đối tượng lợi dụng mùa chim di cư để giăng lưới, đặt bẫy và sử dụng thiết bị âm thanh dẫn dụ chim.

Qua tuần tra tại khu vực ấp Cả Sáu, lực lượng kiểm lâm phối hợp công an địa phương phát hiện và tháo gỡ khoảng 200 m lưới cùng 2 bộ loa phát âm thanh dùng để bẫy chim.

Lực lượng chức năng tháo gỡ lưới bẫy chim di cư trái phép tại khu vực ấp Cả Sáu. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm

Các cá thể chim còn sống được thả về tự nhiên; số chim chết cùng tang vật vi phạm bị tịch thu, tiêu hủy theo quy định.

Tang vật gồm lưới và loa phát âm thanh dùng để dẫn dụ chim bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm

Theo lực lượng chức năng, việc săn bắt chim bằng lưới và thiết bị âm thanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quần thể chim tự nhiên, làm mất cân bằng hệ sinh thái và suy giảm đa dạng sinh học.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cũng đẩy mạnh tuyên truyền tại cộng đồng và các cơ sở tôn giáo.

Ngày 21-5, tổ công tác liên ngành gồm Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã tổ chức tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã và thực hành phóng sinh đúng quy định tại nhiều cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đồng thời vận động các cơ sở tôn giáo không tiếp tay cho hoạt động săn bắt, mua bán động vật hoang dã phục vụ mục đích phóng sinh nhằm trục lợi.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, chợ, điểm kinh doanh sinh vật cảnh và các tuyến giao thông nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi xâm hại động vật hoang dã. Cùng với công tác xử lý vi phạm, ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo và các địa bàn có nguy cơ cao để nâng cao nhận thức người dân về vai trò của động vật hoang dã đối với môi trường sinh thái. Qua đó, vận động người dân không săn bắt, mua bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã, chung tay bảo vệ đa dạng sinh học và gìn giữ môi trường sống tự nhiên.



