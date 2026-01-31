Tạm giữ gã đàn ông sàm sỡ thiếu nữ trong công ty ở Đồng Nai

Ngày 31-1, Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối với V.T.Đ (34 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

V.T.Đ làm việc tại cơ quan công an

Trước đó, Công an xã Long Thành tiếp nhận trình báo của người dân về việc một người chưa thành niên bị xâm hại tại khu vực Khu Công nghiệp Lộc An - Bình Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Thành đã khẩn trương tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với các đơn vị, đối tượng liên quan.

Qua điều tra, công an xác định vào khoảng 19 giờ 16 phút ngày 26-1, tại khu nhà vệ sinh thuộc Công ty T.D (ấp Bưng Môn, xã Long Thành), V.T.Đ đã có hành vi dâm ô với một thiếu nữ 16 tuổi. Tại cơ quan công an, đối tượng này đã khai nhận hành vi sai phạm của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Long Thành xác định hành vi của V.T.Đ có dấu hiệu của tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với V.T.Đ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.







