Tạm giữ 5 thiếu niên "sàm sỡ" cô gái và tấn công người khác

Ngày 26-1, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ 5 thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh, thiếu niên trong vụ việc. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo Công an TP Hà Nội, vào ngày 24-1, trên mạng xã hội đăng tải thông tin vụ việc có một nhóm thanh, thiếu niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và quấy rối tình dục tại khu vực hầm chui Kim Liên.

Vào cuộc điều tra, bước đầu xác định khoảng 0 giờ 45 phút ngày 24-1 nhóm của N.Đ.V. (SN 2009, trú tại Hồng Hà, Hà Nội) rủ nhau đi "bão" sau chiến thắng của Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam trong trận tranh huy chương đồng Giải Vô địch bóng đá nam U23 châu Á.

Khi đi đến khu vực hầm chui Kim Liên, nhóm của V. bàn nhau khi thấy các cô gái trẻ đi qua thì sẽ giả vờ xô, đẩy tạo cơ hội cho những người trong nhóm lao vào "sàm sỡ".

Thời điểm khi xảy ra sự việc. Ảnh: Công an Hà Nội

Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, V. chặn xe máy do anh Q. điều khiển chở theo chị C.. Cùng lúc này nhóm của V. lao vào "sàm sỡ" chị C..

Sau đó, nhóm của V. bỏ đi thì gặp anh K. đang đi bộ trong hầm. V. dùng tay vỗ vào gáy anh K. dẫn đến cãi chửi nhau. Lúc này, nhóm của V. lao đến đánh anh K.. Khi được người dân xung quanh can ngăn thì nhóm V. bỏ đi.

Công an TP Hà Nội đã xác minh, làm rõ 8 đối tượng đều dưới 18 tuổi. Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự 5 người; còn 3 thiếu niên dưới 16 tuổi, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.