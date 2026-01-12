Tạm giữ hình sự 3 đối tượng làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Ngày 12-1, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tạm giữ hình sự 3 người gồm: Bàn Văn Mạnh (SN 1992, ngụ xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng); Dương Nguyên Lâm (SN 1998) và Đặng Thị Trang (SN 1999, ngụ phố Nhật Tựu, phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

3 đối tượng bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua điều tra, xác minh, công an xác định Dương Nguyên Lâm và Đặng Thị Trang làm nghề tuyển dụng công nhân cho các công ty tại Khu công nghiệp Đồng Văn 3, 4, tỉnh Ninh Bình. Quá trình làm việc, Lâm và Trang thuê Bàn Văn Mạnh làm nhân viên tuyển dụng lao động.

Để giảm chi phí, rút ngắn thời gian tuyển dụng và nhanh chóng thu lợi nhuận, đến khoảng tháng 7-2025, Dương Nguyên Lâm lên mạng xã hội đặt mua các loại con dấu giả. Sau đó, khi có người đăng ký tuyển dụng, Lâm và Trang yêu cầu người lao động tự điền thông tin và sử dụng các con dấu giả như văn phòng công chứng, công chứng viên, con dấu sao y bản chính, bản sao, con dấu ngày, tháng… để làm giả hồ sơ xin việc.

Đến khoảng tháng 10-2025, Bàn Văn Mạnh không làm thuê cho Lâm và Trang mà tự lên mạng xã hội đăng tải thông tin tuyển dụng, đồng thời mua các loại con dấu giả để làm hồ sơ giả, nhằm thu lợi bất chính từ hoạt động tuyển dụng lao động cho các công ty.

Hành vi của 3 đối tượng này đã có dấu hiệu vi phạm của tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Quá trình điều tra, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội như: Con dấu giả của một số cơ quan, tổ chức; nhiều loại giấy tờ, tài liệu giả; máy móc, thiết bị cùng nhiều vật chứng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.