Tối 9-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào chiều 5-9 tại tổ dân phố Phan Si Păng 1, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Phạm Thị Lan Anh tên thường gọi là Anh "khàn" (ngoài cùng bên phải) và các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, 7 đối tượng bị tạm giữ gồm: Phạm Thị Lan Anh (SN 1975), Nguyễn Văn Đức (SN 1991), Mông Thị Minh Nguyệt (SN 1997), Hoàng Văn Tiệp (SN 1994), Nguyễn Đức Tiến Thành (SN 2007), Tạ Việt Anh (SN 2007) và Lê Đức Hoàn (SN 2001).

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ tranh chấp tài sản tại khách sạn Nghiêng Sa Pa, thuộc Công ty Cổ phần Làng du lịch Sa Pa Víp.

Theo cơ quan công an, Phạm Thị Lan Anh (tức Anh "khàn", SN 1975, trú tại phường Lào Cai) được xác định là người cầm đầu gây ra sự việc.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.