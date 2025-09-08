HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Một sinh viên bị "bắt cóc online", nhóm lừa đảo đòi tiền chuộc 300 triệu đồng

Ca Linh

(NLĐO) - Nam sinh viên tại Cần Thơ bị "bắt cóc online", khi công an tìm gặp thì nạn nhân đang ở trong khách sạn với tâm lý hoảng sợ.

Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vừa giải cứu một sinh viên bị "bắt cóc online".

Trước đó, vào trưa 7-9, bà B.K.T (ngụ phường Hưng Phú) đến Phòng Cảnh sát Hình sự trình báo về việc con trai bà là Đ.K.T.K (19 tuổi; sinh viên năm 2 tại một trường đại học ở Cần Thơ) bị nhóm lừa đảo khống chế đòi 300 triệu đồng tiền chuộc.

Một sinh viên bị "bắt cóc online", nhóm lừa đảo đòi tiền chuộc 300 triệu đồng - Ảnh 1.

K. được tìm thấy trong khách sạn với tâm lý hoảng sợ

Đến 14 giờ ngày 7-9, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Tân An đã giải cứu K. khi sinh viên này ở trong khách sạn với tâm lý hoang mang, hoảng loạn.

K. được lực lượng làm nhiệm vụ động viên, giải thích thủ đoạn của đối tượng lừa đảo nên đã ổn định tinh thần.

Theo lời K, chiều 6-9, anh nhận cuộc gọi từ số lạ nói có đơn hàng cần kiểm chứng. Sau đó, đối tượng kết bạn với K. qua Zalo tên "Triết Định" và đưa các giấy tờ tùy thân của K. cùng bịch ma túy.

Đối tượng này hù dọa rằng K. là đồng phạm trong vụ án ma túy đang điều tra, yêu cầu tham gia nhóm Zalo với ngân hàng, nhà mạng để xác minh trong sạch. Lúc này, các đối tượng mặc đồ công an liên tục gọi điện yêu cầu K. phải giữ bí mật cuộc nói chuyện, không cho ai biết.

Do sợ hãi, K. làm theo chỉ dẫn của nhóm đối tượng, đi đến khách sạn tại phường Tân An thuê phòng, cắt toàn bộ thông tin liên lạc với gia đình. Trong khi đó, nhóm đối tượng chiếm quyền sử dụng Zalo của K., gọi điện về cho gia đình nạn nhân yêu cầu chuyển tiền chuộc.

Cần Thơ bắt cóc online phòng cảnh sát hình sự Trường đại học gia đình nạn nhân
