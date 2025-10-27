Tạm giữ hình sự đối tượng đánh tài xế taxi tới tấp giữa đường phố Nha Trang

Sáng 27-10, lãnh đạo phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho hay cơ quan chức năng tạm giữ hình sự đối với người đàn ông trong clip "tài xế taxi công nghệ bị đánh tới tấp ở Nha Trang gây xôn xao mạng xã hội" xảy ra tối 25-10.

Theo đó, người này tên Phạm Hoàng Nhất Th. (SN 1967, ngụ phường Bàn Cờ, TP HCM). Ông Th. bị tạm giữ hình sự đến ngày 29-10.

Công an đọc quyết định tạm giữ ông Th. để làm rõ hành vi đánh tài xế taxi Xanh, ảnh: CQCN

Theo thông tin ban đầu, tối 25-10, tại ngã ba đường Lê Thánh Tôn và Nguyễn Thiện Thuật, ông Th. dùng tay đánh, đập vỡ điện thoại của tài xế taxi tên Huỳnh Hạ S. (SN 2000, ngụ phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa).

Ông Th. bị tạm giữ để làm rõ 3 hành vi vi phạm quy định pháp luật là gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Clip tài xế taxi công nghệ bị đánh tới tấp ở Nha Trang gây xôn xao mạng xã hội