Thời sự

Clip tài xế taxi công nghệ bị đánh tới tấp ở Nha Trang gây xôn xao mạng xã hội

K.Nam, ảnh: người dân cung cấp

(NLĐO)- Lãnh đạo phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xác minh clip một tài xế taxi công nghệ bị đánh tới tấp giữa đường phố

Trước đó, tối 25-10, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo trắng liên tục đánh vào đầu một tài xế taxi công nghệ ở phường Nha Trang.

Trong clip, tài xế nhiều lần yêu cầu trả lại điện thoại nhưng người đàn ông vẫn phớt lờ, tiếp tục đánh vào đầu tài xế, khiến người này ngã xuống đường. 

- Ảnh 1.

Người tài xế taxi công nghệ bị đánh ngã

Clip tài xế taxi công nghệ bị đánh tới tấp ở Nha Trang

Vụ việc gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi của người đàn ông là ngang ngược, khó chấp nhận.

- Ảnh 2.

Người tài xế bị đánh vào đầu, xây xước vùng mặt

- Ảnh 3.

Chiếc điện thoại được cho là của tài xế taxi bị vỡ nát

Theo người tài xế, cả 2 va chạm xe ở đường Trần Phú. Người mặc áo trắng bỏ đi, nên người taxi đuổi theo về đến đường Lê Thánh Tôn thì xảy ra vụ xô xát.

Sáng 26-10, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã mời hai người liên quan vụ xô xát xảy ra tối 25-10 đến làm việc.

Bé trai 4 tuổi được sinh ở Nhật Bản, bị bỏ rơi tại Nha Trang

Bé trai 4 tuổi được sinh ở Nhật Bản, bị bỏ rơi tại Nha Trang

(NLĐO) - UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã đưa bé 4 tuổi bị bỏ rơi ở Nha Trang về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh để bảo vệ quyền lợi

Bất ngờ con trăn dài 2 m quấn trên cây gần Bến tàu du lịch Nha Trang

(NLĐO) - Một con trăn dài 2 m quấn trên cây gần bên tàu du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tuy nhiên không ai xử lý nên người dân đã tự bắt đem đi

Chủ quán "chặt chém" ở Nha Trang bị tố lấy nhà người khác rao cho thuê

(NLĐO) – Chủ quán tai tiếng "chặt chém" du khách ở Nha Trang bị tố có dấu hiệu lừa đảo vì lấy nhà của chủ sở hữu hợp pháp rao cho thuê trên mạng xã hội

