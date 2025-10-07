Tạm giữ hình sự người hùng hổ đánh tài xế xe tải sau va chạm giao thông

Sáng 7-10, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thế Anh (SN 1984, ngụ tỉnh Đồng Tháp) – đối tượng hùng hổ đánh người sau va chạm giao thông.

Đối tượng Nguyễn Thế Anh tại cơ quan điều tra

Theo đó, Nguyễn Thế Anh bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 5-10, anh Huỳnh Tấn Nhân lái xe bán tải mang BKS: 86C – 183.31 chở Nguyễn Thế Anh cùng 2 người khác lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn đường thuộc Tổ dân phố Hợp Thành (phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) thì xảy ra va chạm với xe tải mang BKS: 47H-078.51 do anh Nguyễn Hoàng Liên S. (SN 1990, ngụ phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

Cơ quan điều tra dẫn Nguyễn Thế Anh ra thực nghiệm hiện trường

Cho rằng xe tải chạy tạt đầu xe mình nên anh Nhân xuống xe, lấy tay đập vào thùng xe tải để yêu cầu dừng lại. Ngay sau đó, tất cả những người trên xe bán tải đều xuống xe. 3 người đi qua bên hông ghế phụ kéo tài xế xe tải xuống nhưng không được. Riêng Thế Anh đi qua bên ghế tài xế mở cửa chửi và giật điện thoại của anh S. ném mạnh xuống mặt đường, gây hư hỏng.

Tiếp đó, Thế Anh tát, đấm liên tiếp 3 cái vào đầu và người anh S. Sau khi tài xế xe tải xuống xe, Thế Anh tiếp tục đấm 2 cái vào mặt.

Công an mời làm việc những người liên quan

Sau đó, cả nhóm lên xe bán tải rời khỏi hiện trường.

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, ở khu đông dân cư khiến ách tắc, cản trở lưu thông trong thời gian khoảng 15 phút, ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã quay video đăng tải lên mạng xã hội, ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Khoảng 24 giờ cùng ngày, khi nhóm trên quay về nhà nghỉ thì bị công an triệu tập làm việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong khi tham gia giao thông, 1 người từ xe bán tải liên tiếp đấm vào mặt tài xế xe tải.

Theo nội dung clip, đoạn đường xảy ra vụ việc xe cộ lưu thông đông đúc. Xe tải lưu thông làn đường ngoài cùng, xe bán tải đã vượt lên từ làn bên trong. Lúc này, 2 xe ép sát nhau, va chạm nhẹ bên hông.

Cho rằng bị ép xe, người từ xe bán tải hùng hổ lao xuống xe, nhiều người đi cùng xe cũng chạy theo. Lúc này, 1 người từ xe bán tải liên tiếp đấm thẳng vào mặt tài xế xe tải từ trên ca-bin xuống lòng đường.