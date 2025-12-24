HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tạm giữ hình sự tài xế vụ ô tô lật nghiêng, có biểu hiện bất thường

Hoàng Nguyễn

(NLĐO)- Sử dụng trái phép chất ma túy điều khiển ô tô gây tai nạn khiến chiếc xe bị lật tại Ngã Tư Sở, Doãn Việt Cường bị tạm giữ.

Ngày 24-12, Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Doãn Việt Cường (43 tuổi, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cường là tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn, khiến chiếc xe bị lật tại Ngã Tư Sở trước đó.

Tạm giữ tài xế Doãn Việt Cường Sau Vụ ô tô lật nghiêng tại Ngã Tư Sở - Ảnh 1.

Doãn Việt Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 17-12, Doãn Việt Cường điều khiển ô tô lưu thông theo hướng đường Láng đi Trường Chinh. Khi đến đoạn đối diện số 34 đường Láng (thuộc phường Đống Đa), xe do Cường điều khiển đã va chạm với 2 xe ô tô khác, khiến phương tiện bị lật.

Sau vụ va chạm, tài xế có biểu hiện không tỉnh táo. Qua test nhanh, Doãn Việt Cường cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Làm việc với cơ quan công an, Cường khai nhận đã sử dụng ma túy vào trưa cùng ngày. Theo hồ sơ quản lý, đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện và vừa chấp hành xong biện pháp cai nghiện bắt buộc, trở về địa phương vào đầu tháng 7.

Vụ xe lật đè chết 3 người: Kiểm tra ma tuý, nồng độ cồn với tài xế

Vụ xe lật đè chết 3 người: Kiểm tra ma tuý, nồng độ cồn với tài xế

(NLĐO) – Tối 20-10, Công an tỉnh Bình Định đã xác định được danh tính tài xế lái xe tải gây tai nạn giao thông khiến 3 người chết ở TP Quy Nhơn

Cầu thủ đội trẻ Quảng Nam kể giây phút xe lật, phải đập cửa kính thoát thân

(NLĐO) - Trong vụ xe chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam lật giữa đèo, có 1 cầu thủ văng khỏi xe tử vong, 2 cầu thủ bị thương, 1 cổ động viên đi theo cổ vũ bị gãy tay.

Nhiều ôtô bất ngờ tông liên hoàn trên cầu, 1 xe lật nghiêng

(NLĐO)- Đang di chuyển trên cầu Chương Dương (Hà Nội) chiếc xe tải loại 1,5 tấn bất ngờ mất lái, ngay sau đó nhiều xe ôtô khác đã tông vào nhau.

