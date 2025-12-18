HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Vụ xe ô tô lật nghiêng trên đường phố: Tài xế dương tính với ma túy

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cơ quan chức năng xác định tài xế ô tô trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 xe bị lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma tuý.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô khiến 1 xe bị lật nghiêng trên đường Láng (đoạn gần Ngã Tư Sở, TP Hà Nội), cơ quan chức năng xác định tài xế D.V.C. dương tính với ma túy.

Tài xế dương tính với ma túy trong vụ xe ô tô lật nghiêng tại Hà Nội - Ảnh 1.

Chiếc xe lật ngang trên đường. Ảnh: M.H.

Theo kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng, tài xế D.V.C. dương tính với morphin.

Trước đó, khoảng 12 giờ 20 phút ngày 17-12, ô tô hiệu Santa Fe mang BKS 30H-158.XX do tài xế D.V.C. điều khiển, di chuyển theo hướng Láng - Trường Chinh. Khi đến trước số nhà 34 đường Láng, phương tiện này bất ngờ va chạm với 2 ô tô khác đang lưu thông cùng chiều, khiến chiếc xe Santa Fe bị lật nghiêng giữa đường.

Đáng chú ý, theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, người điều khiển xe ô tô Santa Fe bị lật khi chui ra khỏi xe có biểu hiện bất thường.

Tài xế dương tính với ma túy trong vụ xe ô tô lật nghiêng tại Hà Nội - Ảnh 2.

Tài xe khi ra khỏi chiếc xe bị lật có biểu hiện bất thường. Ảnh: M.H

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, cả 3 ô tô đều bị hư hỏng. Qua xác minh, tài xế D.V.C. có 2 tiền sự và thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

