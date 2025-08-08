Tạm giữ hình sự thanh niên người Nga tấn công trung tá CSGT

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tạm giữ hình sự thanh niên người Nga tấn công trung tá CSGT

K. Nam

(NLĐO) - Sau khi tấn công trung tá CSGT và bị đưa về cơ quan công an, kiểm tra cho thấy thanh niên người Nga này cò nồng độ cồn trong khí thở

Ngày 8-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối thanh niên người Nga tấn công CSGT tỉnh này

Ngày 8-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Khafizov Artur (19 tuổi, người Nga), hiện lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Nam Nha Trang, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khafizov Artur là người được xách định đã tấn công một trung tá CSGT khi đấm vào miệng, gây thương tích. 

Theo thông tin ban đầu, sáng 7-8, một phụ nữ đi xe máy qua khu vực đường Tuệ Tĩnh giao với đường Trần Phú thì va chạm với mô tô do Khafizov Artur điều khiển, chở theo một phụ nữ nước ngoài. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường và phải được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau vụ việc, người phụ nữ nước ngoài đã rời khỏi hiện trường, còn Khafizov Artur bị người dân giữ lại, thông báo cho lực lượng chức năng đến giải quyết.

Trong quá trình xử lý vụ việc, một trung tá thuộc Đội CSGT đường bộ - Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa dùng phần mềm phiên dịch trên điện thoại để trao đổi với Khafizov Artur. 

Tạm giữ hình sự thành niên Nga đánh CSGT tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Trung tá CSGT bị đối tượng người Nga tấn công

Tuy nhiên, đối tượng này đã đấm vào mặt trung tá CSGT, khiến ông bị thương. Thấy vậy, người dân đã khống chế Khafizov Artur. 

Lúc này, lực lượng Công an phường Nha Trang đang tuần tra khu vực đã đưa người liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong khí thở của Khafizov Artur là 0,644mg/l.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Khafizov Artur, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Phân định pháp lý vụ một Trung tá CSGT bị thanh niên người Nga tấn công

Phân định pháp lý vụ một Trung tá CSGT bị thanh niên người Nga tấn công

(NLĐO) - Trong đa số các trường hợp, người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam bị xử lý theo pháp luật hình sự Việt Nam.

Khởi tố đối tượng dùng súng tự chế bắn trung tá công an

(NLĐO) - Một cán bộ công an ở Lâm Đồng bị bắn trọng thương khi tiếp cận đối tượng cố thủ trong nhà cùng hai con nhỏ

Một cảnh sát giao thông bị thanh niên người Nga tấn công ở Nha Trang

(NLĐO)- Một trung tá của Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong khi làm nhiệm vụ đã bị một người đàn ông quốc tịch Nga tấn công

Khánh Hòa tạm giữ hình sự tỉnh Khánh Hòa Cơ quan Cảnh sát Cảnh sát điều tra công an tỉnh chống người thi hành công vụ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo