Tạm giữ hình sự thanh niên người Nga tấn công trung tá CSGT

Ngày 8-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Khafizov Artur (19 tuổi, người Nga), hiện lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Nam Nha Trang, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khafizov Artur là người được xách định đã tấn công một trung tá CSGT khi đấm vào miệng, gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7-8, một phụ nữ đi xe máy qua khu vực đường Tuệ Tĩnh giao với đường Trần Phú thì va chạm với mô tô do Khafizov Artur điều khiển, chở theo một phụ nữ nước ngoài. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường và phải được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau vụ việc, người phụ nữ nước ngoài đã rời khỏi hiện trường, còn Khafizov Artur bị người dân giữ lại, thông báo cho lực lượng chức năng đến giải quyết.

Trong quá trình xử lý vụ việc, một trung tá thuộc Đội CSGT đường bộ - Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa dùng phần mềm phiên dịch trên điện thoại để trao đổi với Khafizov Artur.

Tuy nhiên, đối tượng này đã đấm vào mặt trung tá CSGT, khiến ông bị thương. Thấy vậy, người dân đã khống chế Khafizov Artur.

Lúc này, lực lượng Công an phường Nha Trang đang tuần tra khu vực đã đưa người liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong khí thở của Khafizov Artur là 0,644mg/l.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Khafizov Artur, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.