Pháp luật

Tạm giữ nam thanh niên đánh bạn gái dã man trước quán bi-a

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Ghen tuông, Nguyễn Hào Quang đã chửi bới, dùng tay, chân đánh bạn gái ở ngay trước quán bi-a.

Ngày 27-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hào Quang (24 tuổi, trú phường Từ Liêm) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Tạm giữ nam thanh niên đánh bạn gái dã man trước quán bi-a- Ảnh 1.

Nam thanh niên cơ quan công an tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an TP Hà Nội, sáng 17-9, Quang đến quán bi-a trên đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương (TP Hà Nội) để đón bạn gái là chị N. (24 tuổi, nhân viên quán). Sau đó, do mâu thuẫn ghen tuông, Quang đã chửi và dùng tay chân đánh chị N..

Sau khi mọi người can ngăn, Quang đã chạy vào trong quầy pha chế nước uống của quán lấy dao đe dọa bạn gái. Khi thấy nam thanh niên cầm dao, nhân viên quán và khách sợ nguy hiểm đến tính mạng nên không ai dám vào can ngăn. Một lúc sau, Quang cầm dao và yêu cầu chị N. đi về cùng.

Công an xác định hành vi của Quang đã ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên địa bàn phường Xuân Phương.

