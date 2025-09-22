HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nam thanh niên đánh ngã rồi liên tiếp đá vào người, đầu cô gái trước quán bi-a

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Nam thanh niên đánh ngã cô gái trước quán bi-a, rồi dùng tay đánh, chân liên tục đá vào người, vùng đầu của nạn nhân.

Ngày 22-9, lãnh đạo Công an phường Xuân Phương, TP Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra, xác minh vụ nam thanh niên hành hung một cô gái trên địa bàn phường.

Điều tra vụ nam thanh niên hành hung bạn gái trước quán bi-a - Ảnh 1.

Nam thanh niên tấn công cô gái trước quán bi-a ở Hà Nội. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh một nam thanh niên đánh dã man cô gái trước cửa quán bi-a. Theo đó, nam thanh niên đánh ngã cô gái, rồi dùng tay, chân liên tục đá vào người, vùng đầu của nạn nhân. Khi cô gái đứng dậy, nam thanh niên này tiếp tục đạp vào bụng nạn nhân.

Theo lãnh đạo Công an phường Xuân Phương, vụ việc xảy ra vào ngày 17-9, nạn nhân là nhân viên của quán bi-a, còn thanh niên trong clip là bạn trai của cô gái.

Sau vụ việc, nạn nhân không trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đã xin nghỉ việc tại quán.

Mặc dù nạn nhân không trình báo song khi nắm được thông tin, Công an phường Xuân Phương vẫn tiến hành xác minh, liên hệ với nạn nhân để xử lý theo quy định.

