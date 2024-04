Tạm giữ nhiều kim loại vàng tại một tiệm vàng ở Long An

Ngày 3-4, theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), chiều 2-4 Cục QLTT tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an phường Mỹ Long (TP Long Xuyên, An Giang) đột xuất kiểm tra Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Kim Mai - Cửa hàng số 2, tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên.



Lực lượng QLTT kiểm tra cửa hàng vàng ở Long An. Ảnh: QLTT

Làm việc với lực lượng chức năng, đại diện chi nhánh xuất trình cho Đoàn kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp. Cửa hàng thực hiện niêm yết giá hàng hóa, nhãn hàng hóa đúng quy định.

Khi kiểm tra thực tế, đối chiếu với các chứng từ hợp pháp mà Chi nhánh cung cấp, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng có trưng bày để bán hơn 2 lượng các sản phẩm là kim loại màu vàng bông tai, kim loại màu vàng nhẫn, kim loại màu vàng nhẫn có gắn đá, kim loại màu vàng mặt dây, kim loại màu vàng dây chuyền, kim loại màu vàng vòng Cimem, kim loại màu vàng lắc tay không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo lực lượng QLTT, lô hàng có tổng trị giá niêm yết gần 86 triệu đồng. Thời điểm kiểm tra, phía doanh nghiệp chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tất cả hàng hóa nêu trên. Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản tạm giữ, biên bản niêm phong để tiếp tục xác minh làm rõ.

Sản phẩm vàng không rõ nguồn gốc tại tiệm vàng Kim Mai. Ảnh: QLTT

Trước đó, lực lượng QLTT cũng đã bất ngờ kiểm tra tiệm vàng Kim Hương Dinh, tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Bước đầu đại diện Công ty TNHH Kim Hương Dinh thừa nhận việc sử dụng Facebook "Tiệm vàng Kim Hương Dinh" để livestream bán các sản phẩm là trang sức kim loại vàng, kim loại bạc, do thị trường truyền thống gặp khó khăn, sức mua giảm.

Hiện, Tổ chuyên trách về thương mại điện tử, Tổng cục QLTT đang tiếp tục làm việc, đối chiếu các hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa mà doanh nghiệp cung cấp để xác định nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm.

Tổng cục QLTT cho biết thời gian qua, lực lượng QLTT các địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng, nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 20-3 về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng.