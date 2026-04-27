Bạn đọc

Tạm giữ nhiều xe bánh mì, tủ nước mía do lấn chiếm vỉa hè ở trung tâm TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Lực lượng Công an TPHCM đang xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè.

Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết Đội CSGT Bến Thành đã phối hợp Công an phường Sài Gòn, Bến Thành và Cầu Ông Lãnh xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè ở trung tâm TPHCM.

Tạm giữ nhiều xe bánh mì, tủ nước mía do lấn chiếm vỉa hè ở trung tâm TPHCM - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng thu giữ bàn ghế, xe đẩy.

Theo đánh giá, các đường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Đồng Khởi, Chu Mạnh Trinh, Cô Bắc, Cô Giang, Nguyễn Thái Học… là "điểm nóng" của tình trạng buôn bán, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, ảnh hưởng đến trật tự công cộng và an toàn giao thông.

Người dân bày biện xe đẩy, bàn ghế, thậm chí giăng dây, che bạt chắn lối đi của người đi bộ.

Lực lượng chức năng đã xử lý nghiêm, đồng thời vừa tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ, thu dọn vật dụng lấn chiếm. Kết quả, tổ công tác tạm giữ 71 tang vật vi phạm, gồm: xe bánh mì, xe đẩy thùng đá, tủ nước mía, ghế nhựa - bàn ăn inox các loại, kệ sắt, cây dù, mái che di động… lấn chiếm vỉa hè.

Đáng chú ý, trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tập trung tuyên truyền, nhắc nhở, tạo điều kiện để người dân nhận thức, tự giác chấp hành, góp phần nâng cao hiệu quả bền vững trong công tác lập lại trật tự đô thị.

Tạm giữ nhiều xe bánh mì, tủ nước mía do lấn chiếm vỉa hè ở trung tâm TPHCM - Ảnh 2.

Tổ công tác tháo dở mái che lấn chiếm vỉa hè.

Phòng CSGT cho biết sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm các hành vi tái phạm, đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương nhằm giữ vững trật tự lòng đường, vỉa hè.


Trụ điện chiếm vỉa hè

Trụ điện chiếm vỉa hè

Ngã ba đường Trương Đình Hợi - Tôn Thất Thuyết, phường Xóm Chiếu, TP HCM gần đây trở thành điểm tập kết trụ điện hư cũ (ảnh).

Hóa giải bức xúc trên vỉa hè, dưới lòng đường

Lãnh đạo địa phương và người dân tin tưởng vỉa hè, lòng đường sẽ sớm thông thoáng như kỳ vọng

