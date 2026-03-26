Ngày 26-3, ông Lưu Xuân Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng), cho biết địa phương đã kiểm tra, lập biên bản đối với chủ xe bánh mì trên vỉa hè tuyến đường Đỗ Bá – Võ Nguyên Giáp do hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.



Phường yêu cầu chủ xe là bà T.K chấm dứt vi phạm. Qua theo dõi, hộ kinh doanh đã di dời xe vào trong thửa đất của người dân gần đó, không còn buôn bán trên vỉa hè.

Theo ông Hùng, trước mắt chính quyền ưu tiên nhắc nhở để các hộ tự giác chấp hành, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Du khách xếp hàng mua bánh mì vỉa hè đường Đỗ Bá - Võ Nguyên Giáp trước khi bị cơ quan chức năng xử lý. Ảnh: Cổng Gopy 1022

Xe bánh mì này trước đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi được một nhà sáng tạo nội dung người Azerbaijan giới thiệu. Du khách đánh giá cao hương vị, hình thức và sự đa dạng nhân bánh, song thường phải chờ từ 10 đến 40 phút mới mua được.

Hiện TP Đà Nẵng đang triển khai đợt cao điểm lập lại trật tự vỉa hè, cấm kinh doanh lấn chiếm. Dự kiến ngày 29-3, thành phố đồng loạt ra quân tại các địa phương nhằm đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Theo kế hoạch, thành phố cấm đặt biển hiệu, quảng cáo, vật dụng trên vỉa hè; xóa bỏ "chợ cóc", "chợ tạm"; tổ chức sử dụng vỉa hè theo bề rộng, đảm bảo lối đi thông thoáng. Lộ trình thực hiện gồm 3 giai đoạn: tuyên truyền đến hết 31-3, sau đó kiểm tra, xử lý vi phạm và duy trì trật tự, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng sống cho người dân.