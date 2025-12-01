Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên gây “náo loạn” phố biển Quy Nhơn

Sáng 1-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự một nhóm thanh thiếu niên để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phố biển Quy Nhơn.

Các đối tượng Nguyễn Phan Gia Huy, Trần Văn Triều, Nguyễn Đoàn Duy Đức tại cơ quan công an (từ trái sang).



Nhóm bị tạm giữ gồm Nguyễn Đoàn Duy Đức, Võ Văn Lâm, Chế Hoàng Ninh, Trương Thành Phú, Hồ Văn Minh, Nguyễn Phan Gia Huy và Trần Văn Triều – tất cả đều từ 16 đến 17 tuổi, trú tại các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây.

Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Đức và Ngô Ngọc Tuyên (SN 2010, cùng trú phường Quy Nhơn Tây), từ ngày 26 đến 28-11, nhóm này cùng 9 thiếu niên khác (chưa đủ 16 tuổi, trú tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn) chuẩn bị nhiều loại hung khí rồi điều khiển xe máy chạy qua nhiều tuyến đường thuộc phường Quy Nhơn Nam để tìm đánh nhau. Hành vi của nhóm này gây bức xúc và lo lắng cho người dân địa phương.

Nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai kịp thời khống chế nhóm thanh thiếu niên, thu giữ tang vật và củng cố hồ sơ để xử lý.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, gồm mang theo hung khí, điều khiển mô tô tháo biển số, nẹt pô, ném chai lọ và gạch đá gây mất an ninh trật tự.