Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên gây “náo loạn” phố biển Quy Nhơn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên gây “náo loạn” phố biển Quy Nhơn

Đức Anh

(NLĐO) - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một nhóm thanh thiếu niên ở Gia Lai mang hung khí, chạy xe gây náo loạn phố biển Quy Nhơn.

Sáng 1-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự một nhóm thanh thiếu niên để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phố biển Quy Nhơn.

Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên gây “náo loạn” phố biển Quy Nhơn - Ảnh 1.

Các đối tượng Nguyễn Phan Gia Huy, Trần Văn Triều, Nguyễn Đoàn Duy Đức tại cơ quan công an (từ trái sang).

Nhóm bị tạm giữ gồm Nguyễn Đoàn Duy Đức, Võ Văn Lâm, Chế Hoàng Ninh, Trương Thành Phú, Hồ Văn Minh, Nguyễn Phan Gia Huy và Trần Văn Triều – tất cả đều từ 16 đến 17 tuổi, trú tại các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây.

Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Đức và Ngô Ngọc Tuyên (SN 2010, cùng trú phường Quy Nhơn Tây), từ ngày 26 đến 28-11, nhóm này cùng 9 thiếu niên khác (chưa đủ 16 tuổi, trú tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn) chuẩn bị nhiều loại hung khí rồi điều khiển xe máy chạy qua nhiều tuyến đường thuộc phường Quy Nhơn Nam để tìm đánh nhau. Hành vi của nhóm này gây bức xúc và lo lắng cho người dân địa phương.

Nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai kịp thời khống chế nhóm thanh thiếu niên, thu giữ tang vật và củng cố hồ sơ để xử lý.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, gồm mang theo hung khí, điều khiển mô tô tháo biển số, nẹt pô, ném chai lọ và gạch đá gây mất an ninh trật tự.

Tin liên quan

Khởi tố hàng chục đối tượng gây náo loạn phố biển Quy Nhơn suốt 4 đêm

Khởi tố hàng chục đối tượng gây náo loạn phố biển Quy Nhơn suốt 4 đêm

(NLĐO) - Từ mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm thanh niên Gia Lai hẹn nhau qua mạng mang theo hung khí đánh nhau giữa phố.

Clip: Xe trộn bê tông ngang nhiên chạy ngược chiều giữa phố biển Quy Nhơn

(NLĐO) – Xe trộn bê tông mang thương hiệu “Phú Tài” bị người dân phản ánh vì chạy ngược chiều giữa phố biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai gây bức xúc trong dư luận.

cơ quan Cảnh sát điều tra thanh thiếu niên người dân địa phương gây rối trật tự công an phường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo