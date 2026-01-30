Tạm giữ tài xế ô tô lùi xe khiến 2 phụ nữ thương vong

Ngày 30-1, chỉ huy Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết đơn vị đã tạm giữ tài xế liên quan vụ ô tô lùi trúng 2 người khiến 1 người tử vong ở Hà Nội.



Người dân hợp sức nâng chiếc xe ô tô lên để cứu nạn nhân. Ảnh: Gif

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế chủ đích lùi xe, khi cài số lùi không thấy xe khác ở phía sau nên đạp ga rồi gây tai nạn. Thời điểm này, 2 nạn nhân đang chuẩn bị lên xe máy ở ngay sau ô tô.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 11 giờ 40 phút 28-1, xe ô tô mang BKS 29E-580.xx do nam tài xế điều khiển khi đang dừng trước số nhà 37 phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) đã bất ngờ đi lùi đến trước số nhà 53 phố Khâm Thiên. Tới đây, xe ô tô tông 2 phụ nữ chuẩn bị lên xe máy ở ngay phía sau.

Theo hình ảnh camera, chiếc xe ô tô đã cuốn 1 người phụ nữ vào gầm xe. Phát hiện vụ tai nạn, nhiều người đi đường đã dừng lại, cùng nhau tìm cách nhấc một bên xe ô tô lên để cứu người bị mắc kẹt dưới gầm xe. Tuy nhiên, do xe nặng nên không thể nhấc lên.

Vụ tai nạn giao thông do xe ô tô đi lùi đã khiến 1 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.