HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tạm giữ tài xế ô tô lùi xe khiến 2 phụ nữ thương vong

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Công an xác định tài xế đã lùi xe tông 2 người đi xe máy, khiến 1 người phụ nữ tử vong, người còn lại bị thương nặng trên phố Khâm Thiên, Hà Nội.

Ngày 30-1, chỉ huy Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết đơn vị đã tạm giữ tài xế liên quan vụ ô tô lùi trúng 2 người khiến 1 người tử vong ở Hà Nội.

Tài xế ô tô lùi xe gây tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Hà Nội - Ảnh 1.

Người dân hợp sức nâng chiếc xe ô tô lên để cứu nạn nhân. Ảnh: Gif

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế chủ đích lùi xe, khi cài số lùi không thấy xe khác ở phía sau nên đạp ga rồi gây tai nạn. Thời điểm này, 2 nạn nhân đang chuẩn bị lên xe máy ở ngay sau ô tô.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 11 giờ 40 phút 28-1, xe ô tô mang BKS 29E-580.xx do nam tài xế điều khiển khi đang dừng trước số nhà 37 phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) đã bất ngờ đi lùi đến trước số nhà 53 phố Khâm Thiên. Tới đây, xe ô tô tông 2 phụ nữ chuẩn bị lên xe máy ở ngay phía sau.

Theo hình ảnh camera, chiếc xe ô tô đã cuốn 1 người phụ nữ vào gầm xe. Phát hiện vụ tai nạn, nhiều người đi đường đã dừng lại, cùng nhau tìm cách nhấc một bên xe ô tô lên để cứu người bị mắc kẹt dưới gầm xe. Tuy nhiên, do xe nặng nên không thể nhấc lên.

Vụ tai nạn giao thông do xe ô tô đi lùi đã khiến 1 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Tin liên quan

Xe Mercedes lùi, tông đổ trụ bơm xăng, lửa bùng cháy cả người và xe

(NLĐO)- Chiếc xe ô tô hiệu Mercedes lùi làm đổ trụ bơm xăng đè trúng một nhân viên bán xăng cùng hai xe máy gây cháy.

Ô tô bất ngờ lùi vào đám đông xem văn nghệ, nhiều người thương vong

(NLĐO) - Xe ô tô bất ngờ lùi vào đám đông đang xem văn nghệ tại nhà văn hóa khiến 1 cháu bé tử vong, nhiều người bị thương.

VIDEO: Tài xế lùi xe bán tải qua người phụ nữ đi bộ trong bệnh viện

(NLĐO)- Đang đi bộ trên vỉa hè trong khuôn viên bệnh viện, người phụ nữ bị xe bán tải lùi cán qua người, nằm bất động dưới gầm ô tô.

tai nạn tai nạn giao thông tai nạn ở Hà Nội lùi xe tông trúng 2 người tài xế lùi xe khâm thiên chết người
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo