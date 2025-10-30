HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tạm giữ tài xế xe Ford Ranger tông taxi và hành hung người dân

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Phan Duy Tân lái xe bán tải ngược chiều, tông liên tiếp vào taxi, hành hung người dân rồi bỏ chạy, khiến người dân Quảng Trị bức xúc.

VIDEO: Tài xế Ford Ranger cố ý tông taxi

Ngày 30-10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự Phan Duy Tân (SN 1983, trú tại khu phố 2, phường Đồng Thuận) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và các vi phạm liên quan sau vụ cố ý tông xe, hành hung người giữa đường.

Tối 28-10, anh N.V.T. (44 tuổi, trú xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển taxi lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định (phường Đồng Hới). Khi đến khu vực tổ dân phố Trung Bính, xe taxi của anh T. bị một ô tô bán tải Ford Ranger đi ngược chiều, lấn làn đâm và gây tai nạn.

Sau cú va chạm, người điều khiển xe bán tải - sau này được xác định là Phan Duy Tân xuống xe, tát vào mặt tài xế taxi, bóp cổ một hành khách và có hành vi xô đẩy những người dân can ngăn.

Tạm giữ hình sự tài xế Ford Ranger tông taxi và hành hung người dân Quảng Trị - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Duy Tân để điều tra, làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Chưa dừng lại, Tân quay lại xe, lùi phương tiện tông liên tiếp vào chiếc taxi nhiều lần rồi mới rời khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc.

Ngay trong đêm, Công an phường Đồng Hới triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ và truy tìm người gây ra vụ việc. Đến sáng 29-10, Phan Duy Tân bị triệu tập làm việc và đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy Phan Duy Tân có nồng độ cồn trong máu, vi phạm quy định khi điều khiển phương tiện giao thông. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

VIDEO: Đang cãi nhau, tài xế ôtô đậu ngược chiều bất ngờ tông thẳng xe đối diện

(NLĐO) – Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang xác minh danh tính tài xế liên quan vụ ôtô đậu ngược chiều rồi tông vào xe khác giữa đường.

Quảng Trị: Bé gái sơ sinh bị bỏ trong căn nhà hoang

(NLĐO) - Người dân phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, nặng hơn 3 kg, bị bỏ trong thùng giấy giữa căn nhà hoang.

Phó Thủ tướng ngồi đò vượt lũ thăm người dân Quảng Trị

(NLĐO) - Vượt dòng nước lũ vào vùng ngập ở Quảng Trị, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính động viên bà con, chỉ đạo sơ tán dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở

Quảng Trị gây rối trật tự công cộng công an tỉnh hành hung tạm giữ hình sự phường đồng hới PHAN DUY TÂN tài xế Ford Ranger tông vào taxi
