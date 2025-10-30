Tạm giữ tài xế xe Ford Ranger tông taxi và hành hung người dân

VIDEO: Tài xế Ford Ranger cố ý tông taxi

Ngày 30-10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự Phan Duy Tân (SN 1983, trú tại khu phố 2, phường Đồng Thuận) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và các vi phạm liên quan sau vụ cố ý tông xe, hành hung người giữa đường.

Tối 28-10, anh N.V.T. (44 tuổi, trú xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển taxi lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định (phường Đồng Hới). Khi đến khu vực tổ dân phố Trung Bính, xe taxi của anh T. bị một ô tô bán tải Ford Ranger đi ngược chiều, lấn làn đâm và gây tai nạn.

Sau cú va chạm, người điều khiển xe bán tải - sau này được xác định là Phan Duy Tân xuống xe, tát vào mặt tài xế taxi, bóp cổ một hành khách và có hành vi xô đẩy những người dân can ngăn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Duy Tân để điều tra, làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Chưa dừng lại, Tân quay lại xe, lùi phương tiện tông liên tiếp vào chiếc taxi nhiều lần rồi mới rời khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc.

Ngay trong đêm, Công an phường Đồng Hới triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ và truy tìm người gây ra vụ việc. Đến sáng 29-10, Phan Duy Tân bị triệu tập làm việc và đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy Phan Duy Tân có nồng độ cồn trong máu, vi phạm quy định khi điều khiển phương tiện giao thông. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.