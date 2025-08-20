HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tạm giữ thanh niên đánh tài xế ô tô gãy sống mũi ở TP HCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Nguyễn Minh Đức bị Công an TP HCM tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 20-8, Công an TP HCM tạm giữ Nguyễn Minh Đức (26 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tạm giữ thanh niên đánh tài xế ô tô gãy sống mũi ở TP HCM- Ảnh 1.

Nguyễn Minh Đức tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng 23 giờ 45 ngày 16-8, nam tài xế taxi 30 tuổi chở khách trên đường Trường Chinh, đoạn qua phường Bảy Hiền, TP HCM. Do đường bị rào chắn để thi công nên tài xế cho xe chạy vào làn đường ngược chiều để qua công trình.

Lúc này, xe taxi va chạm với xe máy điện do Nguyễn Minh Đức điều khiển, khiến Đức ngã xuống đường. Tài xế xuống xe đỡ Đức dậy và đưa vào lề đường.

Lúc tài xế đứng trước đầu xe gọi điện cho công ty bảo hiểm thì bị Đức dùng tay đánh liên tiếp vào mặt.

Vụ việc khiến nam tài xế bị chảy máu và gãy sống mũi.

Vào cuộc truy xét, công an bắt giữ Đức tại phường Tam Thắng, TP HCM.

Tin liên quan

Chạy xe ngược chiều, người đàn ông còn đánh người giữa phố

Chạy xe ngược chiều, người đàn ông còn đánh người giữa phố

(NLĐO)- Điều khiển xe ô tô chạy ngược chiều gây ách tắc giao thông, khi bị khiêu khích, Nguyễn Văn Cương (Bắc Ninh) đã hành hung người giữa phố.

Sỉ nhục rồi đánh người yêu cũ giữa quán cà phê

(NLĐO) - Câu nói "Em chỉ là người tạm thời và là sự thay thế cho vợ anh khi cô ấy không ở đây thôi" là nguyên nhân dẫn đến trận đòn thù.

Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ tài xế đánh người gần Bệnh viện Từ Dũ

(NLĐO) - Mới đây, VKSND quận 1 đã có quyết định rút kháng nghị nên TAND TP HCM đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án.

gây rối trật tự công cộng đánh nhau
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo