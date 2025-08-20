Ngày 20-8, Công an TP HCM tạm giữ Nguyễn Minh Đức (26 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Minh Đức tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng 23 giờ 45 ngày 16-8, nam tài xế taxi 30 tuổi chở khách trên đường Trường Chinh, đoạn qua phường Bảy Hiền, TP HCM. Do đường bị rào chắn để thi công nên tài xế cho xe chạy vào làn đường ngược chiều để qua công trình.

Lúc này, xe taxi va chạm với xe máy điện do Nguyễn Minh Đức điều khiển, khiến Đức ngã xuống đường. Tài xế xuống xe đỡ Đức dậy và đưa vào lề đường.

Lúc tài xế đứng trước đầu xe gọi điện cho công ty bảo hiểm thì bị Đức dùng tay đánh liên tiếp vào mặt.

Vụ việc khiến nam tài xế bị chảy máu và gãy sống mũi.

Vào cuộc truy xét, công an bắt giữ Đức tại phường Tam Thắng, TP HCM.