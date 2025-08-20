HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TP HCM khởi tố 21 thanh niên lạng lách, đánh võng ở xã Phước Hải

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Nhóm thanh niên bị khởi tố do chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự ở xã Phước Hải.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và khởi tố bị can đối với 21 người liên quan đến vụ việc tụ tập, điều khiển xe máy trên địa bàn xã Phước Hải, TP HCM.

Trước đó, ngày 18-8, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM, Công an xã Phước Hải ngăn chặn, tạm giữ 25 người có hành vi tụ tập để đua xe trái phép, cùng 20 xe máy.

Công an TP HCM khởi tố 21 thanh niên lạng lách, đánh võng ở xã Phước Hải- Ảnh 1.

Nhóm thanh niên bị khởi tố

Công an TP HCM khởi tố 21 thanh niên lạng lách, đánh võng ở xã Phước Hải- Ảnh 2.

Những người bị Công an TP HCM khởi tố và tang vật vụ án

Nhóm thanh niên này chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên đường, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trong số 25 người bị tạm giữ, cơ quan công an khởi tố 21 người; 1 trường hợp bị xử lý hành chính; 3 trường hợp còn lại đang tiếp tục xác minh, xử lý.

Công an TP HCM đề nghị người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên không tụ tập, cổ vũ, tham gia đua xe trái phép hoặc các hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các bậc cha mẹ cần quan tâm, quản lý con em trong độ tuổi vị thành niên, không để các em tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Người dân khi phát hiện các hành vi đua xe trái phép, tụ tập gây rối hoặc vi phạm pháp luật khác, cần kịp thời thông báo đến cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý.

    Thông báo