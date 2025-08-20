Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và khởi tố bị can đối với 21 người liên quan đến vụ việc tụ tập, điều khiển xe máy trên địa bàn xã Phước Hải, TP HCM.

Trước đó, ngày 18-8, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM, Công an xã Phước Hải ngăn chặn, tạm giữ 25 người có hành vi tụ tập để đua xe trái phép, cùng 20 xe máy.

Nhóm thanh niên bị khởi tố

Những người bị Công an TP HCM khởi tố và tang vật vụ án



Nhóm thanh niên này chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên đường, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trong số 25 người bị tạm giữ, cơ quan công an khởi tố 21 người; 1 trường hợp bị xử lý hành chính; 3 trường hợp còn lại đang tiếp tục xác minh, xử lý.