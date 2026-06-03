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Tạm ngưng lưu thông qua cầu tạm sông Mã Đà, TP Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO)- Mưa lớn, cầu tạm qua sông Mã Đà, TP Đồng Nai đã bị hư hỏng, buộc phải tạm ngưng lưu thông

Ngày 3-6, Công an xã Tân Lợi, TP Đồng Nai đã thông tin cảnh báo đến với người dân sau khi cây cầu tạm duy nhất nối Đồng Xoài với Biên Hòa qua sông Mã Đà bị hư hỏng.

Tạm ngưng lưu thông qua cầu tạm sông Mã Đà nối Đồng Xoài với Biên Hòa - Ảnh 1.

Cây cầu tạm qua sông Mã Đà bị hư hỏng nặng sau mưa lớn

Theo Công an xã Tân Lợi, những ngày gần đây, khu vực này xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Nước sông Mã Đà dâng cao khiến cầu tạm bắc qua sông nối liền xã Tân Lợi và xã Trị An bị hư hỏng nặng, phương tiện giao thông không thể di chuyển qua lại.

Công an xã thông báo để người dân biết đề phòng, không di chuyển phương tiện qua tuyến đường này đến khi sự cố được khắc phục. Tại hai điểm dẫn vào cầu tạm đã được lực lượng chức năng căng dây phong tỏa.

Tạm ngưng lưu thông qua cầu tạm sông Mã Đà nối Đồng Xoài với Biên Hòa - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng căng dây phong toả, cảnh báo

Cây cầu tạm bắc qua sông Mã Đà là nút thắt trên trục đường kết nối từ Biên Hòa (Đồng Nai cũ) đến Đồng Xoài (Bình Phước cũ). Kể từ khi có cầu tạm này, người dân hai bờ đã có thể qua lại, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và giao thương.

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