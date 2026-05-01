Tắm thác Krom ngày lễ, nam sinh lớp 10 ở Gia Lai đuối nước tử vong

Chiều 1-5, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại thác Krom, làng Mèo, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai, khiến một nam sinh lớp 10 tử vong.

Thác nước Krom, nơi em L. bị đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, em Đ.G.L. (SN 2010; trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai) cùng nhóm bạn 6 người đến khu vực thác Krom để tắm, vui chơi.

Trong lúc xuống nước, em L. không may rơi vào vùng nước sâu, có xoáy và nhanh chóng mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp công an địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Nạn nhân là học sinh lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn phường Hội Phú.

Thác Krom cao khoảng 8 m, nước chảy xiết, bên dưới tồn tại nhiều hố sâu và dòng xoáy nguy hiểm. Đây là điểm thu hút đông người đến vui chơi dịp lễ, dù đã có cảnh báo rủi ro.

Trước đó, năm 2019, tại khu vực này từng xảy ra vụ đuối nước làm 3 thanh niên tử vong.