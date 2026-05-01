Tắm thác Krom ngày lễ, nam sinh lớp 10 ở Gia Lai đuối nước tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tắm thác Krom ngày lễ, nam sinh lớp 10 ở Gia Lai đuối nước tử vong

Đức Anh

(NLĐO) - Nam sinh lớp 10 cùng nhóm bạn tắm thác Krom (tỉnh Gia Lai) trong ngày lễ thì không may rơi vào vùng nước sâu, mất tích.

Chiều 1-5, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại thác Krom, làng Mèo, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai, khiến một nam sinh lớp 10 tử vong.

Tắm thác Krom ngày lễ, nam sinh lớp 10 ở Gia Lai đuối nước tử vong - Ảnh 1.

Thác nước Krom, nơi em L. bị đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, em Đ.G.L. (SN 2010; trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai) cùng nhóm bạn 6 người đến khu vực thác Krom để tắm, vui chơi.

Trong lúc xuống nước, em L. không may rơi vào vùng nước sâu, có xoáy và nhanh chóng mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp công an địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Nạn nhân là học sinh lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn phường Hội Phú.

Thác Krom cao khoảng 8 m, nước chảy xiết, bên dưới tồn tại nhiều hố sâu và dòng xoáy nguy hiểm. Đây là điểm thu hút đông người đến vui chơi dịp lễ, dù đã có cảnh báo rủi ro.

Trước đó, năm 2019, tại khu vực này từng xảy ra vụ đuối nước làm 3 thanh niên tử vong.

Tin liên quan

Tắm biển tại Mũi Né, một thiếu niên ở TPHCM đuối nước tử vong

Tắm biển tại Mũi Né, một thiếu niên ở TPHCM đuối nước tử vong

(NLĐO) - Thiếu niên này bị sóng cuốn khi tắm biển Mũi Né chiều 1-5, dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ra suối tắm, hai cháu bé bị đuối nước thương tâm

(NLĐO)- Thông tin từ UBND xã Đường Hoa (tỉnh Quảng Ninh), trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 2 cháu bé ra suối tắm bị đuối nước thương tâm.

Rơi xuống kênh thuỷ lợi, học sinh lớp 7 đuối nước tử vong

(NLĐO) - Một học sinh lớp 7 ở Quảng Trị không may bị trượt chân rơi xuống kênh thuỷ lợi dẫn đến chết đuối

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo