Sáng 4-11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.



Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, là cán bộ lãnh đạo được đào tạo bài bản, có nhiều năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, từng trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Trong thời gian vừa qua, đồng chí đã tham gia tích cực cùng Ban Bí thư, Bộ Chính trị trong chỉ đạo, điều hành, góp phần vào những kết quả quan trọng của đất nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự và công tác xây dựng Đảng.

Trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, ông Nguyễn Duy Ngọc đã có rất nhiều đóng góp trong lãnh đạo chỉ đạo công tác văn phòng, công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng, công tác ứng dụng khoa học - công nghệ chuyển đổi số quốc gia. Trong thời gian làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Duy Ngọc luôn sâu sát quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

"Tôi tin tưởng rằng với kinh nghiệm thực tiễn, hiểu biết sâu sắc về tình hình, con người và truyền thống của Hà Nội, đồng chí sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" - Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết bản thân ông nhận thức rằng sự phân công này là niềm tin của Đảng, là sự giao nhiệm vụ của tổ chức. Cùng với đó, cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm và bổn phận của người cán bộ phải đem hết tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm để phụng sự Đảng, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.

"Tôi luôn tâm niệm rằng, người cán bộ của Đảng phải đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lên trên hết, trước hết; ở bất cứ cương vị nào, ở bất cứ nơi đâu, cũng phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ, dấn thân, gánh vác và hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao" - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ.

Theo tân Bí thư Thành ủy, Hà Nội là nơi ông đã gắn bó suốt những năm tháng đầu tiên của chặng đường công tác. Từ một chiến sĩ Công an Thủ đô, ông được tôi luyện qua thực tiễn sinh động của cuộc sống, học những bài học đầu tiên về tinh thần cống hiến, về sự tận tụy, liêm chính, trách nhiệm trong công việc.

"Từ Hà Nội, sau đó nhiệm vụ ở các cơ quan Trung ương, tiếp tục được rèn luyện, thử thách trải qua nhiều môi trường, lĩnh vực khác nhau. Trong sâu thẳm trái tim tôi, Hà Nội luôn là điểm tựa tinh thần, là niềm tự hào và là nơi gửi gắm tình cảm sâu nặng. Hôm nay, được Đảng phân công trở lại Hà Nội, tôi trở về với tâm nguyện hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho sự phát triển của Thủ đô" - ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định.

Ông Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ được đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội là một vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm vô cùng nặng nề. Ông hứa sẽ làm hết sức mình, tận tụy, công tâm, khách quan, không ngại khó, không né tránh, toàn tâm toàn ý cùng tập thể Thành ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, với tinh thần nhất quán như chỉ đạo của Tổng Bí thư: "Hà Nội đã nói thì phải làm; đã làm thì làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".

Ông Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc hứa sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, lấy lợi ích chung làm trọng, lấy con người làm trung tâm và là thước đo của mọi sự phát triển.

"Chúng tôi sẽ nói đi đôi với làm, hành động vì dân, vì nước, vì Thủ đô; phát huy đầy đủ tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Bên cạnh đó, tập trung xây dựng Thủ đô và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, nêu gương, hành động, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, kiến tạo mô hình quản trị đô thị mới, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo" - ông khẳng định.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để Hà Nội phát triển bền vững, đi đầu trong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, quan tâm đến thế hệ trẻ, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa ngàn năm văn hiến, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội để mọi người dân được sống trong môi trường an lành, văn minh, nghĩa tình.

Tại Hội nghị, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên, người lao động và kiều bào Hà Nội ở khắp nơi: Hãy cùng chung tay, góp sức, sáng tạo, hiến kế, hành động vì Thủ đô.

Mỗi phường, xã hãy khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường. Mỗi người dân Hà Nội hãy luôn giữ trong mình niềm tự hào, ý thức và trách nhiệm của người Thủ đô văn hiến, văn minh, thanh lịch và nghĩa tình.

"Chặng đường phía trước còn rất nhiều việc phải làm. Có những vấn đề chiến lược lâu dài, cũng có những vấn đề cấp bách trước mắt, nhưng tôi tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, cùng truyền thống, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, chúng ta nhất định sẽ làm được và làm tốt hơn nữa" - ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.