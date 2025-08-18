HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chủ tịch tỉnh Quảng Trị họp ngày chủ nhật, chỉ đạo gì đối với dự án chậm tiến độ?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Trần Phong chủ trì cuộc họp ngay trong ngày chủ nhật để rà soát hơn 160 dự án chậm tiến độ, nhiều dự án có nguy cơ bị thu hồi.

Chủ tịch tỉnh Quảng Trị họp ngày chủ nhật, "truy" hàng trăm dự án chậm tiến độ - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong chủ trì buổi làm việc với các ngành, đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh

Ngày 17-8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe báo cáo và bàn giải pháp xử lý hàng loạt dự án chậm tiến độ trên địa bàn.

Theo Sở Tài chính Quảng Trị, toàn tỉnh hiện có hơn 108 dự án chậm tiến độ (ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế). Trong đó, 45 dự án đã được giao hoặc cho thuê đất nhưng triển khai cầm chừng, thậm chí có dự án chưa khởi động. 63 dự án khác vẫn "đứng bánh" ở khâu thủ tục, giải phóng mặt bằng. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã chấm dứt hoạt động 44 dự án không đủ điều kiện tiếp tục.

Riêng trong khu công nghiệp, khu kinh tế, có 60 dự án chậm tiến độ. Trong đó nhiều dự án mới chỉ dừng ở mức chuẩn bị, chưa xây dựng hoặc xây dựng dở dang. Bên cạnh đó, theo Sở Xây Dựng tỉnh ký hợp đồng với 37 dự án lĩnh vực nhà ở, khu đô thị - nhưng có 4 dự án quá hạn so với quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với đầu tư công, 27 dự án do Ban quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư mới giải ngân được 20% vốn kế hoạch năm 2025, thấp hơn bình quân toàn tỉnh. Có 18 dự án vướng mắc nghiêm trọng, giải ngân dưới 30%.

Chủ tịch tỉnh Quảng Trị họp ngày chủ nhật, "truy" hàng trăm dự án chậm tiến độ - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại buổi làm việc

Nguyên nhân chính, theo các sở ngành, phần lớn đến từ tác động khách quan như dịch bệnh, thiên tai, biến động kinh tế - chính trị quốc tế; song cũng có những hạn chế chủ quan từ phía nhà đầu tư, chính sách thay đổi, thủ tục đất đai phức tạp và giải phóng mặt bằng ì ạch.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích các khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp để xử lý triệt để các vướng mắc đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

Tại cuộc họp, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Trần Phong yêu cầu các đơn vị rà soát, phân loại từng dự án, kiên quyết thu hồi đất hoặc chấm dứt hoạt động đối với những dự án chậm kéo dài, không có khả năng triển khai, vi phạm nghĩa vụ tài chính. Các dự án còn vướng mắc thì phải chủ động phối hợp tháo gỡ cho nhà đầu tư, nhưng nếu sau gia hạn vẫn không đáp ứng tiến độ thì sẽ thu hồi theo quy định.

"Không thể để tài nguyên đất đai bị bỏ hoang, lãng phí. Phải vừa quyết liệt xử lý dứt điểm các dự án trì trệ, vừa tạo điều kiện tối đa cho những nhà đầu tư thực sự có năng lực" - ông Trần Phong nhấn mạnh.

