Thời sự Chính trị

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Bảo Trân

(NLĐO) - Tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh khẳng định thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Chiều 7-11, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị bàn giao công tác của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Trần Sỹ Thanh. Ảnh: TTXVN

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tại lễ bàn giao, chúc mừng Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị tín nhiệm giao giữ các cương vị mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng nhằm đảm bảo tính liên tục, bài bản, kế thừa và hiệu quả, thông suốt của Ủy ban kiểm tra Trung ương và cơ quan Kiểm tra của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định trong thời gian giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Duy Ngọc đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần đổi mới phương thức, cách thức kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo dấu ấn nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua.

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng với trách nhiệm cao, bề dày kinh nghiệm trong quá trình công tác, ông Trần Sỹ Thanh sẽ nhanh chóng tiếp cận, tiếp nhận công việc

Tin tưởng ông Nguyễn Duy Ngọc trên cương vị mới sẽ đạt được nhiều thành công trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển Thủ đô Hà Nội, Thường Trực Ban Bí thư nêu rõ những năm qua, ngành Kiểm tra Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư.

Với tinh thần đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực, trách nhiệm, toàn ngành đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Hình ảnh, uy tín của ngành Kiểm tra ngày càng được nâng lên, đội ngũ cán bộ, công chức được rèn luyện, trưởng thành.

Những kết quả đó là công sức, trí tuệ, tâm huyết, sự tận tụy của tập thể Ủy ban và đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng với trách nhiệm cao, bề dày kinh nghiệm trong quá trình công tác, ông Trần Sỹ Thanh sẽ nhanh chóng tiếp cận, tiếp nhận công việc, cùng tập thể Ủy ban và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện các mặt công tác; quán triệt sâu sắc những định hướng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm; đóng góp tích cực quan trọng hơn nữa vào công cuộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhiệm vụ trước mắt trong thời gian tới là tham mưu, phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong thời gian ngắn sắp tới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng Ủy ban kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng với niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân.

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Thời gian làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương là giai đoạn đặc biệt quý giá

Tại lễ bàn giao, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết thời gian làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương tuy không dài, từ ngày 7-2-2025 đến nay, nhưng là giai đoạn đặc biệt quý giá; được tiếp cận gần hơn với những vấn đề cốt lõi của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học hỏi nhiều điều về tư duy kiểm tra trong lãnh đạo, tư duy chính trị trong giám sát và tư duy đạo đức trong thi hành kỷ luật.

Cho biết trong 9 tháng qua đã cùng tập thể Ủy ban nỗ lực triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt nhiều kết quả được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, ông Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng trong thời gian tới, tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dưới sự lãnh đạo của Chủ nhiệm Trần Sỹ Thanh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh 4.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh: Thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao

Cũng tại lễ bàn giao, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ phát huy những kinh nghiệm của bản thân, cùng tập thể Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ vững, phát huy những thành tựu của ngành kiểm tra Đảng qua các thời kỳ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Trước mắt, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quyết tâm xây dựng ngành Kiểm tra ngày càng vững mạnh, xứng đáng là nơi Đảng đặt niềm tin để bảo vệ kỷ cương, nhân dân đặt kỳ vọng để bảo vệ công bằng.

bổ nhiệm cán bộ ủy ban kiểm tra Bộ Chính trị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc Trần Sỹ Thanh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Phân công, điều động
    Thông báo