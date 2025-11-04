HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Duy Ngọc từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng tại Bộ Công an và Trung ương.

Sáng nay, 4-11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hà Nội - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII, điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hà Nội - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu

Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hà Nội - Ảnh 3.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Ông Nguyễn Duy Ngọc (SN 1964, quê quán tỉnh Hưng Yên) có trình độ chuyên môn là thạc sĩ Luật; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Duy Ngọc từng làm Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Công an TP Hà Nội; Đại tá, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội; Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an); Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 6-2024, ông Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 8-2024, ông được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII. Tháng 1-2025, ông được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cùng ngày 4-11, theo Quyết định của Bộ Chính trị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV TP Hà Nội, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIII và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh:

Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hà Nội - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hà Nội - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hà Nội - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hà Nội - Ảnh 7.

Tin liên quan

UBND TP HCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

UBND TP HCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

(NLĐO)- Ba Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM vừa được UBND TP HCM điều động, bổ nhiệm nhận nhiệm vụ lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP

Ngày 25-10, Quốc hội họp riêng về nhân sự, phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng

(NLĐO)- Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội khoá XV sẽ bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao.

Nhân sự trong tuần: Bổ nhiệm, chỉ định cán bộ ở nhiều địa phương

(NLĐO) – Trong tuần qua có sự bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo tại Bộ Quốc phòng và điều động, bổ nhiệm cán bộ ở TP HCM, Hưng Yên, Nghệ An...

bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Duy Ngọc Bí thư TP Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc Bí thư Thành uỷ TP Hà Nội
