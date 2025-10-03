HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tấn công khủng bố ở Anh: Một trong số nạn nhân thiệt mạng là do cảnh sát bắn nhầm

Hải Hưng

(NLĐO) – Cảnh sát nổ súng bắn nhầm khiến một nạn nhân thiệt mạng oan uổng trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào giáo đường Do Thái ở Manchester – Anh.

Vụ tấn công khủng bố gây chấn động nhằm vào giáo đường Do Thái Heaton Park thuộc khu Crumpsall khiến 2 người thiệt mạng hôm 2-10.

Cảnh sát vùng Greater Manchester xác nhận một trong hai nạn nhân tử vong trong vụ tấn công đã bị trúng đạn từ chính lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Sự cố được mô tả là "hậu quả bi thảm và không thể lường trước" trong nỗ lực khẩn cấp để ngăn chặn kẻ tấn công.

Cảnh sát bắn nhầm kẻ khủng bố, dân thường thiệt mang oan uổng ở Anh - Ảnh 1.

Cảnh sát thừa nhận việc bắn nhầm khiến dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại giáo đường Do Thái ở Manchester – Anh hôm 2-10. Ảnh: Xinhua

"Một trong những nạn nhân thiệt mạng do bị trúng đạn. Rất tiếc, đây có thể là hệ quả đau lòng từ hành động cấp bách của cảnh sát để ngăn kẻ tấn công gây thêm thương vong cho cộng đồng Do Thái" – Cảnh sát trưởng Stephen Watson cho biết hôm 3-10.

"Nghi phạm Jihad Al-Shamie không mang súng, do đó những phát đạn được bắn ra là từ lực lượng cảnh sát vũ trang" – Cảnh sát trưởng vùng Greater Manchester nói thêm.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là ông Adrian Daulby, 53 tuổi và ông Melvin Cravitz, 66 tuổi. Cảnh sát chưa tiết lộ ai trong số họ bị trúng đạn dẫn đến tử vong nhưng cho biết công tác khám nghiệm tử thi sẽ được hoàn tất trong ngày.

Cảnh sát bắn nhầm kẻ khủng bố, dân thường thiệt mang oan uổng ở Anh - Ảnh 2.

Cảnh sát vũ trang có mặt tại hiện trường gần giáo đường Do Thái Heaton Park ở Crumpsall, Manchester. Ảnh: PA

Vụ việc còn khiến 3 người khác bị thương, trong đó có 1 người bị thương do trúng đạn nhưng không nguy hiểm tính mạng, 1 người bị đâm dao và 1 người bị xe của nghi phạm đâm trúng. Một trong số người bị thương là nhân viên an ninh của giáo đường và tất cả đang được điều trị tại bệnh viện. 

Theo thông tin ban đầu, kẻ tấn công Jihad Al-Shamie, 35 tuổi, lao xe vào một người đứng trước cửa giáo đường, sau đó dùng dao tấn công bất cứ ai hắn gặp. 

Thời điểm đó, mọi người đang cầu nguyện dịp Yom Kippur, ngày linh thiêng nhất của Do Thái giáo.

Nghi phạm còn mang theo dây bom giả, đập cửa sổ tìm cách đột nhập vào trong nhưng bị các tín đồ và bảo vệ chặn lại cho đến khi cảnh sát tới. Nhà chức trách cho hay lực lượng vũ trang đã có mặt chỉ vài phút sau khi nhận được tin báo về việc một chiếc xe lao vào nhóm người bên ngoài giáo đường.

Nghi phạm đã nhập cảnh vào Anh khi còn nhỏ, trước khi được cấp quốc tịch Anh vào năm 2006. Y cũng bị cảnh sát bắn chết tại chỗ.

Sau vụ việc, an ninh được thắt chặt khắp Manchester và các giáo đường trên khắp nước Anh. Cảnh sát cũng cho biết sẽ tăng cường tuần tra tại các khu vực tập trung đông người Do Thái vào dịp cuối tuần để bảo đảm an toàn.

Liên quan đến vụ tấn công khủng bố, cảnh sát đã bắt giữ 2 người đàn ông khoảng 30 tuổi và 1 phụ nữ ngoài 60, nghi ngờ có liên quan đến việc chuẩn bị và kích động khủng bố.

Cảnh sát bắn nhầm kẻ khủng bố, dân thường thiệt mang oan uổng ở Anh - Ảnh 3.

Cảnh sát vùng Greater Manchester vẫn tiếp tục điều tra vụ việc. Ảnh: PA

    Thông báo