Quốc tế

Những hình ảnh chưa từng được công bố về thảm kịch khủng bố 11-9 ở Mỹ

Hải Hưng

(NLĐO) – Nhiều hình ảnh chưa từng được công bố đã lần đầu xuất hiện sau 24 năm ngày nước Mỹ rúng động vì bị tấn công khủng bố đẫm máu hôm 11-9-2001.

Đó là đoạn video ghi lại từ cách tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở  New York chỉ một dãy nhà, cho thấy khói đen, lửa bốc cao và tiếng kêu thất thanh của người quay khi chứng kiến tháp thứ hai bị tấn công.

Tác giả đoạn băng là Edward Sferrazza, người khi ấy vội chạy về xe làm việc nhưng bị kẹt giữa dòng người hoảng loạn. Tác giả tiếp tục ghi hình, kể cả khi bản thân bị bao phủ bởi lớp bụi dày đặc sau khi tòa tháp đầu tiên sụp đổ.

Đoạn video có dung lượng gần 1 giờ và suốt 24 năm qua mới lần đầu được công bố bởi nhóm "Bảo tồn Tư liệu Truyền thông 11-9". 

Nhóm tìm thấy rồi số hóa và đưa lên mạng trong năm nay, công chúng mới lần đầu được chứng kiến toàn bộ. Đây là một nhóm tình nguyện gồm những người yêu công nghệ, nghiên cứu và truy tìm tư liệu còn sót lại về thảm kịch 11-9-20201.

Những hình ảnh chưa từng được công bố về thảm kịch khủng bố 11-9 ở Mỹ- Ảnh 1.

Một chiếc xe của Sở cảnh sát New York và một người đi xe máy phóng nhanh trên phố hướng về Trung tâm Thương mại Thế giới sau khi tòa tháp Bắc sụp đổ vào ngày 11-9-2001. Bức ảnh này gần đây được tìm thấy trên một chiếc đĩa mềm bị lãng quên. Ảnh: Dennis Lovelady

Những hình ảnh chưa từng được công bố về thảm kịch khủng bố 11-9 ở Mỹ- Ảnh 2.

Đống đổ nát của tòa tháp Bắc phủ kín một phần cầu dành cho người đi bộ tại Trung tâm Thương mại Thế giới vào ngày 11-9-2001. Ảnh: Dennis Lovelady

Những hình ảnh chưa từng được công bố về thảm kịch khủng bố 11-9 ở Mỹ- Ảnh 3.

Ngay sau khi tháp đôi sụp đổ, khắp nơi bị bao phủ bởi bụi và đống đổ nát ngày 11-9-2001. Ảnh: Dennis Lovelady

Trong quá trình tìm kiếm, nhóm này cũng đã phát hiện nhiều hình ảnh và thước phim chưa từng công bố, từ mảnh vỡ máy bay rơi trên mái nhà, ảnh chụp của một kiến trúc sư, cho đến những tấm ảnh phim Kodak cũ kỹ của nhân chứng sống gần tòa tháp.

Các tài liệu này sau đó được chia sẻ với Bảo tàng và Đài tưởng niệm Quốc gia 11-9 để bổ sung vào kho lưu trữ chính thức. 

Những hình ảnh chưa từng được công bố về thảm kịch khủng bố 11-9 ở Mỹ (Clip: Thanh Long)

Chuyên gia lưu trữ Stephanie Schmeling cho hay thật bất ngờ khi sau hơn 2 thập kỷ vẫn còn nhiều tư liệu trong bộ sưu tập cá nhân chưa từng công bố. Bà cho rằng công việc của nhóm "Bảo tồn Tư liệu Truyền thông 11-9" giúp lấp đầy những khoảng trống lịch sử và giữ lại khía cạnh con người trong thảm kịch.

Những hình ảnh và ký ức ấy không chỉ là chứng nhân của quá khứ mà còn nhắc nhở hậu thế về một ngày đau thương, để lịch sử không bao giờ bị lãng quên.

Vào ngày 11-9 cách đây 24 năm, 19 tên không tặc đã cướp 4 máy bay thương mại của Mỹ rồi lần lượt tấn công các mục tiêu. Vụ khủng bố kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng gần 3.000 người và khiến hơn 6.000 người khác bị thương ở Mỹ.

Những hình ảnh chưa từng được công bố về thảm kịch khủng bố 11-9 ở Mỹ- Ảnh 5.

Dường như đây là mảnh vỡ máy bay sau khi đâm vào Trung tâm Thương mại thế giới ngày 11-9-2001. Ảnh: Laszlo Kiss

Những hình ảnh chưa từng được công bố về thảm kịch khủng bố 11-9 ở Mỹ- Ảnh 6.

Bức ảnh con phố đầy mảnh vỡ ở lối vào Tháp Nam ngày 11-9-2001. Ảnh: Laszlo Kiss

Mỹ khủng bố 11-9 11-9-2011
