Tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức

Tại trụ sở Trung ương Đảng ngày 21-8, Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, cho ý kiến về dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội và Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết luận buổi làm việc, về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ TP Hà Nội chú trọng phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người"; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, giàu tính nhân văn.

Theo Tổng Bí thư, Hà Nội phải là trung tâm chính trị, văn hóa tiêu biểu của cả nước; xây dựng hình ảnh thủ đô xanh - thông minh - đáng sống - có sức hút cả trong và ngoài nước.

Đối với TP HCM, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để trở thành đô thị văn minh, hiện đại, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục là "đầu tàu" kinh tế của cả nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Về tầm nhìn đến năm 2045, Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng TP HCM trở thành đô thị ngang tầm các thành phố lớn trên thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch của châu Á; nằm trong tốp 100 thành phố toàn cầu phát triển thông minh và bền vững, trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa tiêu biểu của Việt Nam.

Theo TTXVN, Tổng Bí thư nhấn mạnh Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP HCM tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị; ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành để hoàn thiện nội dung văn kiện, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội, với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, lộ trình khả thi; bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của đại hội, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, các định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong kỷ nguyên mới; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vì cả nước, cùng cả nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng.