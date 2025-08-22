HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức

T.Kim

Đối với TP HCM, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Tại trụ sở Trung ương Đảng ngày 21-8, Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, cho ý kiến về dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội và Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết luận buổi làm việc, về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ TP Hà Nội chú trọng phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người"; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, giàu tính nhân văn.

TIN LIÊN QUAN

Theo Tổng Bí thư, Hà Nội phải là trung tâm chính trị, văn hóa tiêu biểu của cả nước; xây dựng hình ảnh thủ đô xanh - thông minh - đáng sống - có sức hút cả trong và ngoài nước.

Đối với TP HCM, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để trở thành đô thị văn minh, hiện đại, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục là "đầu tàu" kinh tế của cả nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á.

Tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Về tầm nhìn đến năm 2045, Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng TP HCM trở thành đô thị ngang tầm các thành phố lớn trên thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch của châu Á; nằm trong tốp 100 thành phố toàn cầu phát triển thông minh và bền vững, trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa tiêu biểu của Việt Nam.

Theo TTXVN, Tổng Bí thư nhấn mạnh Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP HCM tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị; ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành để hoàn thiện nội dung văn kiện, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội, với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, lộ trình khả thi; bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của đại hội, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, các định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong kỷ nguyên mới; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vì cả nước, cùng cả nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Tin liên quan

Người làm báo góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM

Người làm báo góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM

(NLĐO) - Các đại biểu đã đóng góp những ý kiến chất lượng, sâu sắc cho dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I

Tạo không khí phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Ông Phạm Quang Nghị được giao phụ trách Đảng bộ Hà Nội

(NLĐO)- Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị phân công phụ trách Thành ủy TP Hà Nội trong thời gian chờ sau Đại hội XII sẽ phân công Ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Bộ Chính trị Thành ủy Hà Nội Trung ương đảng Đảng bộ TP HCM đảng bộ hà nội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo