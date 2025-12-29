Tân Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa là ai?

Ngày 29-12, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh vừa ký ban hành quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Ngọc Hợp (bên trái) tân Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, tại quyết định số 4079, ông Lê Ngọc Hợp, Tỉnh ủy viên, quyền Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian bổ nhiệm là 5 năm và có hiệu lực kể từ ngày 26-12-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Lê Ngọc Hợp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ông Lê Ngọc Hợp sinh năm 1979, quê xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông Hợp từng kinh qua các chức vụ như: Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh Thanh Hóa; Bí thư Huyện ủy Nga Sơn (cũ).

Sau khi chính quyền 2 cấp đi vào vận hành, ông Lê Ngọc Hợp là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nga Sơn. Đầu tháng 10-2025, ông Hợp được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, sau đó giữ quyền Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa thay ông Trần Quốc Huy nhận nhiệm vụ mới.