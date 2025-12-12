Công an Thanh Hóa trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Chiều 12-12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ. Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, chủ trì buổi Lễ.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ cho các Phó giám đốc Công an tỉnh

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trao các quyết định chuẩn y kết quả bầu chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Quyết định chuẩn y kết quả bầu Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đối với thượng tá Kim Duy Cương, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, và chức danh Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đối với thượng tá Kim Duy Cương, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ, Thiếu tướng Tô Anh Dũng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đã đạt được của các Phó Giám đốc Công an tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời cho biết đây là sự tin tưởng, quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đối với những đóng góp, cống hiến của 3 Phó Giám đốc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, phục vụ phát triển - kinh tế xã hội của tỉnh.

Trên cương vị mới, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các Phó Giám đốc nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; phát huy truyền thống "đoàn kết - thống nhất", tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh.