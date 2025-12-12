Công an Thanh Hóa trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Công an Thanh Hóa trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Tuấn Minh

(NLĐO)- Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã thừa ủy quyền trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Chiều 12-12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ. Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, chủ trì buổi Lễ.

Công an Thanh Hóa trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ - Ảnh 1.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ cho các Phó giám đốc Công an tỉnh

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trao các quyết định chuẩn y kết quả bầu chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Quyết định chuẩn y kết quả bầu Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đối với thượng tá Kim Duy Cương, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, và chức danh Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đối với thượng tá Kim Duy Cương, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ, Thiếu tướng Tô Anh Dũng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đã đạt được của các Phó Giám đốc Công an tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời cho biết đây là sự tin tưởng, quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đối với những đóng góp, cống hiến của 3 Phó Giám đốc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, phục vụ phát triển - kinh tế xã hội của tỉnh.

Trên cương vị mới, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các Phó Giám đốc nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; phát huy truyền thống "đoàn kết - thống nhất", tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh.

Tin liên quan

Đồng Nai công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Đồng Nai công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

(NLĐO) - Chiều 27-11, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Công an Thanh Hóa công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định bổ nhiệm thượng tá Kim Duy Cương giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Công an Thanh Hóa gặp mặt các phóng viên, KOL tiêu biểu

(NLĐO)- Giám đốc Công an Thanh Hóa đề nghị phóng viên, KOL tiếp tục lan tỏa những thông tin tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, xã hội

công tác cán bộ Bộ Công an Công an Thanh Hóa nhiệm vụ mới Thiếu tướng Tô Anh Dũng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo