Tán sỏi qua đường hầm nhỏ dưới da giúp hồi phục nhanh

Ngày 15-6, Bệnh viện An Bình TPHCM cho biết vừa thực hiện thành công ca tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ (Mini-PCNL) đầu tiên, đánh dấu thêm một bước tiến mới trong điều trị tiết niệu ít xâm lấn tại bệnh viện.

Người bệnh là anh N.V.H (44 tuổi), đến khám sau khi phát hiện sỏi thận kích thước lớn qua kiểm tra sức khỏe. Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận viên sỏi có kích thước hơn 3 cm, gây tắc nghẽn một phần hệ thống thoát nước tiểu và dẫn đến tình trạng thận ứ nước. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến chức năng thận về lâu dài.

Việc triển khai thành công kỹ thuật tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ mở thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại, ít xâm lấn

Sau khi được hội chẩn và đánh giá toàn diện, ê-kíp điều trị quyết định lựa chọn phương pháp tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ. Đây là kỹ thuật đã được triển khai thường quy tại nhiều trung tâm tiết niệu lớn trong nước và trên thế giới, giúp tiếp cận trực tiếp vào hệ thống đài bể thận thông qua một đường hầm nhỏ ở vùng hông lưng để tán và lấy sỏi ra ngoài.

Ca phẫu thuật được thực hiện dưới sự phụ trách chuyên môn của ThS-BS Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu. Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, viên sỏi được xử lý hiệu quả, hệ thống thoát nước tiểu được giải phóng và không ghi nhận biến chứng đáng kể trong và sau phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, ưu điểm của kỹ thuật này là hạn chế tối đa tổn thương mô lành, giảm đau sau mổ, giảm mất máu và rút ngắn thời gian nằm viện so với các phương pháp phẫu thuật mở trước đây. Người bệnh không có đường mổ lớn, phục hồi nhanh và sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

BS Phong cho biết việc triển khai thành công Mini-PCNL là một trong những bước phát triển đầu tiên của Đơn vị Tiết niệu sau khi được thành lập. Mặc dù đây không phải là kỹ thuật mới trong chuyên ngành tiết niệu, việc đưa kỹ thuật vào thực hiện thường quy tại Bệnh viện An Bình sẽ góp phần mở rộng khả năng điều trị cho người bệnh.

Bệnh lý sỏi tiết niệu vẫn đang là một trong những nguyên nhân phổ biến gây suy giảm chức năng thận tại Việt Nam. Nhiều trường hợp người bệnh chỉ đi khám khi sỏi đã lớn hoặc gây biến chứng như thận ứ nước, nhiễm trùng đường tiết niệu, thậm chí suy thận. Trong khi đó, nếu được phát hiện sớm, phần lớn các trường hợp có thể được điều trị bằng các phương pháp ít xâm lấn với hiệu quả cao. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu như đau hông lưng kéo dài, tiểu máu, tiểu buốt hoặc nhiễm trùng tiết niệu tái phát. Việc phát hiện và điều trị sớm không chỉ giúp giảm gánh nặng điều trị mà còn góp phần bảo tồn chức năng thận lâu dài.



