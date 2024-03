Tận thu khoáng sản gây hệ lụy nặng nề

Khai thác hơn 400 tấn đá thạch anh trái phép

Ngày 22-2-2024, tại Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng kiểm tra ô tô đầu kéo do L.M.K (SN 1988; trú huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển chở 83 tấn đá thạch anh không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định số đá trên của đối tượng V.X.T (SN 1991; trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp) mua của V.V.S (SN 1992; trú xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp), sau đó thuê K. vận chuyển đi tiêu thụ. Tiến hành kiểm tra tại khu vực tập kết đá của V.V.S tại bìa rừng thuộc xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, cơ quan công an phát hiện hơn 400 tấn đá thạch anh khai thác trái phép. Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.