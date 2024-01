Tăng chuyến bay đêm, Cục Hàng không đề nghị các tỉnh phối hợp

Theo đó, nhằm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các hãng hàng không, sân bay, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không rà soát lại toàn bộ quy trình, xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện tại sân bay, đảm bảo sẵn sàng cho phương án khai thác, phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông bằng đường hàng không.

Đến nay, theo số liệu báo cáo của các hãng hàng không và để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Hàng không đã cấp phép bay cho các hãng hàng không bổ sung thêm nhiều chuyến bay đi/đến các sân bay, tập trung vào các khung giờ khai thác vào ban đêm.

Tuy nhiên, để đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo chất lượng dịch vụ và theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng trong việc không để hành khách về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khai thác tại các sân bay, Cục đề xuất, kiến nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải rà soát, yêu cầu các đơn vị khai thác các tuyến xe buýt đi/đến sân bay lập kế hoạch, tăng tần suất khai thác và tăng thời gian hoạt động của các chuyến xe buýt đi/đến các sân bay, đặc biệt là vào khung giờ ban đêm theo thời gian khai thác đêm của các sân bay.

Rà soát, yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải khác trên địa bàn như taxi, xe công nghệ tăng thời gian hoạt động, tăng số lượng các phương tiện đến sân bay để phục vụ khách có nhu cầu, đặc biệt là các hành khách trên các chuyến bay đêm đi/đến sân bay.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra, công an địa phương phối hợp với Cảng vụ hàng không, sân bay để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì an ninh trật tự tại sân bay, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, khẩn ngụy. Đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan đến tình trạng xe dù, tình trạng lôi kéo hành khách, ép giá khách và tăng giá vé trái quy định.