Giáo dục

Tăng cơ hội trúng tuyển nhờ nhiều phương thức tuyển sinh

Yến Anh

(NLĐO)- Loạt trường đại học lớn ở Hà Nội bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển năm 2026 với nhiều phương thức khác nhau.

Nhiều trường đại học đang thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng các phương thức khác nhau, phổ biến là xét tuyển thẳng, xét học bạ, chứng chỉ quốc tế hay dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực, tư duy.

Nhiều phương thức xét tuyển giúp thí sinh có thể chọn phương thức lợi thế nhất với bản thân

Năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân áp dụng ba phương thức tuyển sinh là xét tuyển thẳng; Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT với bốn tổ hợp truyền thống gồm A00, A01, D01 và D07 và xét tuyển kết hợp.

Phương thức xét tuyển kết giữ vai trò chủ đạo trong tuyển sinh của trường, được thiết kế theo nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Theo đó, thí sinh có chứng chỉ SAT từ 1.200 điểm hoặc ACT từ 26 điểm trở lên có thể tham gia xét tuyển trực tiếp.

Ngoài ra, những em đạt mức điểm tối thiểu trong các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy như HSA, APT hoặc TSA cũng đủ điều kiện đăng ký, với lựa chọn sử dụng điểm thi độc lập hoặc kết hợp cùng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS từ 5.5 hoặc TOEFL iBT từ 46 trở lên….

Năm 2026, ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển sinh 9.000 chỉ tiêu, trong đó chương trình Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE tuyển 3500 chỉ tiêu; riêng mã xét tuyển CLC 3 có số lượng chỉ tiêu lớn nhất (1900 chỉ tiêu).

TS Vũ Văn Ngọc, Viện trưởng Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE, ĐH Kinh tế Quốc dân, cho rằng việc có nhiều phương thức xét tuyển giúp thí sinh có thể chọn phương thức lợi thế nhất với bản thân khi quy đổi sang điểm chung, từ đó để giành lấy cơ hội trúng tuyển cao nhất.

ĐH Kinh tế Quốc dân nói chung và Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE nói riêng luôn xây dựng chính sách tuyển sinh đúng với quy chế chung của Bộ GD-ĐT, đảm bảo tính công bằng cho thí sinh khi tham gia xét tuyển.

TS Vũ Văn Ngọc cho biết thêm, hiện nay các chương trình đào tạo của Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, giảng dạy từ 30 đến 100% bằng tiếng Anh đồng thời có nhiều giảng viên đương chức từ các trường Đại học nước ngoài và dùng giáo trình điện tử tích hợp AI.

"Như vậy, khi xét tuyển, nhà trường sẽ đánh giá cao những thí sinh thể hiện năng lực ngoại ngữ, khả năng tư duy nổi trội thông qua chứng chỉ quốc tế hay kết quả tham gia các kỳ thi"- TS Vũ Văn Ngọc chia sẻ thêm.

Thống kê của ĐH Kinh tế Quốc dân trong những năm qua, hơn 90% sinh viên tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Để đảm bảo chất lượng đầu ra, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của thị trường, ĐH Kinh tế Quốc dân luôn thực hiện rà soát các chương trình đào tạo hai lần trong 5 năm theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT. Đồng thời, tích hợp nhiều học phần về phân tích dữ liệu, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kinh tế và kinh doanh vào chương trình đào tạo.

"Chúng tôi xác định cần trang bị cho sinh viên kỹ năng thành thạo và sử dụng BigData, AI một cách có trách nhiệm trước khi ra trường. Việc đổi mới chương trình đào tạo giúp các em làm cập nhật, đưa công nghệ số thành công cụ hữu hiệu, giúp các em có thêm lợi thế cạnh tranh khi bước vào thị trường lao động"- TS Vũ Văn Ngọc cho biết.

Viện trưởng Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE cũng nhấn mạnh Viện không ngừng theo đuổi, đáp ứng tiêu chuẩn giáo dục quốc tế thông qua 4 yếu tố: xây dựng chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, thiết kế chuẩn đầu quốc tế, đạt chuẩn kiểm định quốc tế và liên thông quốc tế.

Chất lượng đào tạo của Viện liên tục nâng cao, được nhiều đối tác là các trường đại học lớn ở Hoa Kỳ, Anh, New Zealand, Hà Lan công nhận, tiếp nhận sinh viên sang trao đổi, đào tạo và cấp bằng. Theo đánh giá của TS Vũ Văn Ngọc, điều này mở ra lợi ích kép cho người học khi các em có điều kiện tiếp cận, phát triển trong môi trường quốc tế có tính chuyên môn, học thuật cao, mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Để tạo cơ hội cho sinh viên, đối với các chương trình liên thông quốc tế, ĐH Kinh tế Quốc dân trao cơ hội nhận học bổng hỗ trợ tối đa 50% mức học phí mà sinh viên phải chi trả tại trường đại học nước ngoài.

