HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học từ 2 đến 14-7

Yến Anh

(NLĐO)- Thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026.

Đăng ký xét tuyển đại học từ 2 đến 14-7 - Ảnh 1.

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học từ 2 đến 14-7

Theo đó, tất cả thí sinh đều phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (đến thời điểm hiện tại). Toàn bộ nguyện vọng xét tuyển của thí sinh đều phải được đăng ký trên Hệ thống để xử lý chung.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT 2026, điều kiện đăng ký xét tuyển đại học ở tất cả phương thức là có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30, không tính điểm ưu tiên, điểm cộng; không áp dụng với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.

Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ 1 đến 5. Các trường Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh các mốc thời gian quan trọng:

Thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được phép điều chỉnh, bổ sung nhiều lần.

Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng, theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh cần tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển. Thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển, có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ tuyển sinh của các cơ sở đào tạo qua các số điện thoại hỗ trợ.

Tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17 giờ ngày 21-8.

Từ ngày 22-8 đến tháng 12-2026, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo.

Thí sinh phải nộp hồ sơ minh chứng xét tuyển tại cơ sở đào tạo, theo hướng dẫn của cơ sở. Với các ngành có môn năng khiếu, nếu sử dụng điểm thi của cơ sở khác, thí sinh cần liên hệ với cơ sở đào tạo để đăng ký dự thi hoặc nộp điểm theo quy định.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo cung cấp thông tin tuyển sinh đầy đủ, đúng cấu trúc, định dạng và bảo đảm tính xác thực; nội dung phải rõ ràng, dễ hiểu, tránh gây nhầm lẫn giữa tên cơ sở đào tạo, phân hiệu, cũng như giữa các nhóm ngành, ngành và chương trình đào tạo.

Tin liên quan

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh ĐH năm 2026

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh ĐH năm 2026

(NLĐO)- Với những tổ hợp môn xét tuyển có môn ngoại ngữ, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ sử dụng điểm ngoại ngữ ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

xét tuyển xét tuyển đại học tuyển sinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo