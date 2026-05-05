Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026.

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học từ 2 đến 14-7

Theo đó, tất cả thí sinh đều phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (đến thời điểm hiện tại). Toàn bộ nguyện vọng xét tuyển của thí sinh đều phải được đăng ký trên Hệ thống để xử lý chung.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT 2026, điều kiện đăng ký xét tuyển đại học ở tất cả phương thức là có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30, không tính điểm ưu tiên, điểm cộng; không áp dụng với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.

Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ 1 đến 5. Các trường Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh các mốc thời gian quan trọng:

Thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được phép điều chỉnh, bổ sung nhiều lần.

Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng, theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh cần tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển. Thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển, có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ tuyển sinh của các cơ sở đào tạo qua các số điện thoại hỗ trợ.

Tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17 giờ ngày 21-8.

Từ ngày 22-8 đến tháng 12-2026, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo.

Thí sinh phải nộp hồ sơ minh chứng xét tuyển tại cơ sở đào tạo, theo hướng dẫn của cơ sở. Với các ngành có môn năng khiếu, nếu sử dụng điểm thi của cơ sở khác, thí sinh cần liên hệ với cơ sở đào tạo để đăng ký dự thi hoặc nộp điểm theo quy định.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo cung cấp thông tin tuyển sinh đầy đủ, đúng cấu trúc, định dạng và bảo đảm tính xác thực; nội dung phải rõ ràng, dễ hiểu, tránh gây nhầm lẫn giữa tên cơ sở đào tạo, phân hiệu, cũng như giữa các nhóm ngành, ngành và chương trình đào tạo.