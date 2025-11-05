Tặng cờ Tổ quốc và tuyên truyền phòng, chống IUU tại Cà Mau

Ngày 5-11, tại hội trường xã Phan Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau), Hải đoàn 42 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với UBND xã Phan Ngọc Hiển tổ chức buổi tuyên truyền về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho khoảng 300 người là các chủ phương tiện, tài công và các em học sinh là con của ngư dân trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền pháp luật về IUU tại xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025, thể hiện quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42 trong việc chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài trước ngày 15-11; góp phần cùng các lực lượng chức năng và địa phương ven biển thực hiện hiệu quả mục tiêu “gỡ thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.

Tổ công tác tuyên truyền và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Cà Mau

Trong buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã phổ biến các nội dung trọng tâm của Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định pháp luật về IUU cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng và các em học sinh là con của ngư dân.

Ngoài ra, Hải đoàn 42 còn trình chiếu video “Phiên tòa giả định” nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về IUU để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân, xây dựng môi trường khai thác hải sản hợp pháp, bền vững; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Nội dung tuyên truyền được triển khai ngắn gọn, trọng tâm, dễ hiểu, dễ nhớ, kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp trên tàu, phát tờ rơi, đối thoại tình huống và hướng dẫn cụ thể cho từng chủ phương tiện, giúp ngư dân nắm chắc quy định và chủ động phòng tránh vi phạm.

Tổ công tác cũng đã trực tiếp đến từng tàu cá đang neo đậu tại cảng cá để tặng cờ Tổ quốc (do Báo Người Lao Động tài trợ) và phổ biến, vận động chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác hải sản.