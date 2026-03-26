Quốc tế

Tăng cường củng cố quan hệ Việt Nam - Nga

Dương Ngọc

Hai bên thống nhất đưa hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trở thành một trụ cột hợp tác mới

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 25-3, tại thủ đô Moscow, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tăng cường củng cố quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga, nhất là về quan hệ chính trị; mở rộng hơn nữa hợp tác trong những lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở, về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và nghệ thuật..., đặc biệt là về năng lượng điện hạt nhân, dầu khí.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Moscow (MISIS). Phát biểu trước lãnh đạo và sinh viên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong chuyến thăm, hai bên nhất trí định vị lại và nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nga trên mọi lĩnh vực, thống nhất đưa hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trở thành một trụ cột hợp tác mới, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa…

Thủ tướng đề nghị tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong các lĩnh vực mà MISIS có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ… Thủ tướng đề nghị MISIS quan tâm, hỗ trợ tốt hơn cho lưu học sinh Việt Nam, giúp các em học tập, nghiên cứu và rèn luyện hiệu quả, đồng thời trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Ông cũng mong sinh viên Việt Nam nỗ lực vượt khó, học tốt, rèn luyện tốt, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng đất nước và tăng cường quan hệ Việt Nam - Nga.

Tăng cường củng cố quan hệ Việt Nam - Nga - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo AFK Sistema - Tập đoàn tư nhân lớn nhất của Nga và Tổng Công ty Đường sắt Nga. Làm việc với Chủ tịch AFK Sistema, ông Vladimir Petrovich Evtushenkov, và các cộng sự của Tập đoàn, Thủ tướng đề nghị AFK Sistema đầu tư nhiều hơn nữa, đa dạng và tập trung hơn nữa, hiệu quả hơn nữa tại Việt Nam, góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước. AFK Sistema mong Chính phủ hỗ trợ hoàn thiện thủ tục mở pháp nhân, văn phòng tại Hà Nội; triển khai các dự án như Nhà Moscow, đường sắt đô thị và hợp tác thí điểm về sinh trắc học, camera AI, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo. Tập đoàn cũng muốn hợp tác dài hạn sản xuất dược phẩm, chuyển giao công nghệ máy biến áp và tham gia các dự án công nghệ tài chính, tài sản số.

Trong cuộc làm việc của Thủ tướng với lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Nga (RZD), Thủ tướng mong muốn vận tải đường sắt liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Nga cần được khôi phục và mạnh mẽ, hiệu quả hơn, trên ba hành lang chính Việt Nam - Trung Quốc - Kazakhstan - Nga; Việt Nam - Trung Quốc - Mông Cổ - Nga; Việt Nam - Trung Quốc - Nga; đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc - Nga trong lĩnh vực này. Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác trong phát triển đường sắt đô thị và công trình ngầm tại Hà Nội và TP HCM, đề nghị hai bên lập ngay tổ công tác phối hợp triển khai công việc để thúc đẩy vận chuyển hàng hóa đường sắt giữa hai nước, đào tạo nhân lực, tư vấn, hỗ trợ các dự án đô thị tại Hà Nội, TP HCM… Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng, ông Oleg Belozyorov, Tổng Giám đốc RZD, cho biết ngành đường sắt Nga mong muốn và sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, trong đó có chia sẻ công nghệ tiên tiến, đào tạo nhân lực…

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. 

Tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Nga - Việt và Hội Cựu chiến binh Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn khắc ghi và trân trọng sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô trước đây và của Liên bang Nga ngày nay trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đề nghị có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hơn nữa, vừa ôn lại, ghi nhớ, giáo dục truyền thống, vừa tạo nền tảng, động lực vun đắp cho quan hệ hai nước; góp phần cho mỗi nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.


