Tăng cường hướng nghiệp cho học sinh ngoại thành

Sáng 29-12, Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo TPHCM phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong và Tổ chức Cứu trợ trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình "Kết nối việc làm năm 2025", thu hút hàng trăm học sinh lớp 12 trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn, TPHCM tham gia.

Phát biểu khai mạc, ThS Huỳnh Minh Tiếng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo, cho biết chuỗi sự kiện tập trung đối tượng được hướng nghiệp là học sinh tại các khu vực ngoại thành. Thông qua chương trình, học sinh được định hướng được nghề nghiệp tương lai đồng thời là dịp để các em tiếp cận trực tiếp các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

"Thông qua sự hướng dẫn từ các chuyên gia và nhà tuyển dụng, các học sinh được học thêm về phương pháp viết hồ sơ xin việc (CV), kỹ năng giao tiếp, ứng xử khi phỏng vấn..." - ông Tiếng nhấn mạnh.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM, nhận định với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế và hạ tầng, các khu vực ngoại thành TPHCM đang kết nối chặt chẽ với các tỉnh lân cận để hình thành những siêu đô thị công nghiệp. Đây chính là "vùng đất hứa" với các ngành trọng điểm như công nghệ số, logistics, kinh tế xanh và năng lượng sạch.

"Sự thành công của một người lao động không phụ thuộc vào việc nơi làm việc nằm ở trung tâm hay vùng ven mà nằm ở bản lĩnh, khả năng thích ứng, sáng tạo, tinh thần cầu tiến học hỏi không ngừng" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo ông Tuấn, những ngành nghề tưởng chừng như quen thuộc như cơ khí, điện tử hay dịch vụ giờ đây đều đã thay đổi theo hướng thông minh hóa. Do đó, học sinh vùng ngoại thành cần tự tin vào con đường mình đã chọn, tích cực trau dồi ngoại ngữ và kỹ năng số để trở thành những lao động chất lượng cao ngay tại mảnh đất quê hương.

Học tập thông minh từ AI ThS Trần Minh Trọng, chuyên gia đào tạo Viện LEADMAN, cho rằng thay vì lo sợ AI sẽ thay thế con người, việc chủ động cộng sinh và biến công nghệ này thành người trợ lý học tập đắc lực. Chỉ với vài thao tác, cách đặt câu lệnh, bạn có thể sở hữu một "gia sư" chuyên nghiệp cho các môn toán, lý, hóa... Người bạn ảo này không chỉ giải đáp thắc mắc tức thì mà còn giúp bạn đào sâu nghiên cứu, giải thích cặn kẽ các khái niệm khó, giúp việc học trở nên thông minh và hiệu quả hơn.



