Tăng cường kiểm tra bảo đảm an ninh, trật tự trên biển

Ngày 9-10, tàu CBS 8001 cập cảng Hải đội 301 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, sau 3 ngày đưa đoàn công tác đi khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ.

Trước đó, từ sáng 7-10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP HCM tổ chức đoàn công tác do đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, làm trưởng đoàn, đi khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ từ TP HCM đến tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn công tác trao tặng cờ Tổ quốc, nhu yếu phẩm cho ngư dân đang đánh bắt tại vùng biển Côn Đảo

Đại tá Cao Xuân Quận cho biết hoạt động phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị trong và ngoài quân đội đi khảo sát, nắm tình hình khu vực biển, đảo ven bờ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Trong đợt khảo sát này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng các địa phương nắm tình hình khu vực biển, đảo ven bờ kết hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Qua đó, thúc đẩy, nâng cao công tác phối hợp, hiệp đồng, trao đổi thông tin giữa lực lượng Cảnh sát biển và chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các tỉnh, thành phố trên địa bàn thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quản lý.

Trong chuyến khảo sát, chiều 8-10, giữa vùng biển phía Đông Bắc của đặc khu Côn Đảo, tàu CSB 8001 hạ thủy 2 xuồng máy, đưa các thành viên đoàn đi kiểm tra thực tế hoạt động của ngư dân. Hai tàu cá TV 94967 TS và TV 94968 TS của tỉnh Vĩnh Long được lựa chọn để kiểm tra. Tại đây, lực lượng Cảnh sát biển phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra giấy phép khai thác thủy sản, đăng ký tàu, danh sách ngư dân, thiết bị thông tin và an toàn hàng hải.

Trước đó, đoàn đã có các hoạt động trao quà và làm việc tại đặc khu Côn Đảo cũng như khảo sát, nắm tình hình khu vực Cửa Soài Rạp, Cửa Tiểu, Cửa Đại, Cửa Hàm Luông, Cửa Cung Hầu, Cửa Định An.

Qua 3 ngày khảo sát, lực lượng Cảnh sát biển kết hợp tuyên truyền pháp luật trên biển, tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát 35 tàu cá. Cùng với nhiệm vụ này, đoàn công tác cũng đã tặng cờ Tổ quốc, tặng nhu yếu phẩm cho ngư dân, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Kết thúc chuyến hải trình, đoàn công tác đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đại tá Cao Xuân Quận đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì việc phối hợp khảo sát, kiểm tra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và phát triển bền vững trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Bà Võ Thị Mộng Thu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TP HCM, đánh giá cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trên biển. "Sau chuyến công tác này, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các đợt ra quân đồng bộ, kiểm tra và tuyên truyền sâu rộng, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển dài lâu" - bà Thu nhấn mạnh.