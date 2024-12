Tăng cường xử lý xe rác để ngăn nỗi đau

Mới đây, xe chở rác chạy qua cầu treo Bình Thành (thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì bất ngờ lao vào thành cầu, rơi xuống sông ở độ cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ xe rác rơi xuống sông ở Thừa Thiên - Huế.

Lúc này trên xe có hai người đàn ông và nước sông cũng đang chảy rất xiết. Thi thể họ được tìm thấy sau đó hai ngày, cách hiện trường 10 km.

Tại TP HCM, thời gian qua, tai nạn liên quan đến xe rác cũng liên tục xảy ra.

Đơn cử như khuya 29-10, nam tài xế điều khiển xe chở rác mang biển số TP HCM chạy trên Quốc lộ 50 hướng đi tỉnh Long An. Khi đến đoạn qua xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì va chạm với xe máy cũng mang biển số TP HCM do anh T. (27 tuổi) chở theo cô gái chạy cùng chiều phía trước.

2 người ngã xuống đường, anh T. bị cuốn vào gầm xe rác tử vong tại chỗ, cô gái thì bị xây xát.

Hay đêm 10-11, xe chở rác biển số TP HCM chạy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng cầu vượt Linh Xuân đi cầu Bình Lợi. Khi gần đến cầu Bình Lợi (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) thì va chạm vào dải phân cách phân. Xe rác cày đi một đoạn rồi lật qua phải nằm chắn hết một làn đường.

May mắn tài xế không bị thương song nước thải trong thùng xe chảy ra đường bốc mùi hôi thối.

Liên quan đến xe rác, đại diện Đội CSGT - TT Công an huyện Củ Chi cho biết thời gian qua, Công an huyện Củ Chi rất quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đội CSGT - TT Công an huyện Củ Chi tuyên truyền an toàn giao thông về xe rác.

Mới đây, Đội CSGT - TT Công an huyện Củ Chi đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho cán bộ, nhân viên dọn vệ sinh môi trường và tài xế chở rác thải của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Củ Chi.

Đội xác định đây là lực lượng tham gia giao thông phổ biến trên đường và đối với tài xế vận chuyển rác lại mang tính đặc thù riêng.

Do đó, trau dồi kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống để phòng tránh rủi ro tai nạn là hết sức cần thiết.

Cảnh sát Đội CSGT - TT Công an huyện Củ Chi xử phạt xe rác.

"Đơn vị đã hướng dẫn các quy tắc để lái xe an toàn và văn hoá khi tham gia giao thông; kỹ năng xử lý tình huống khi chẳng may xảy ra tai nạn giao thông" - đại diện Đội CSGT - TT Công an huyện Củ Chi cho biết.

Bên cạnh đó, Đội CSGT - TT Công an huyện Củ Chi cũng tăng cường xử lý xe mù, xe mờ.