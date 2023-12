Tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho TP Cần Thơ

Qua 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tăng trưởng kinh tế của Cần Thơ duy trì tốc độ khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2004 - 2010 tăng bình quân 15,18%/năm; tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP giai đoạn 2011 - ước năm 2023 tăng bình quân 5,64%. Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, hàng năm đóng góp khoảng 1,2% GDP cả nước và khoảng 9,5% GRDP của vùng ĐBSCL.

Trong giai đoạn 2004 - 2023, thành phố cấp mới đăng ký doanh nghiệp cho 22.445 doanh nghiệp các loại hình với tổng vốn 153.012 tỉ đồng; cấp mới 125 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2,7 tỉ USD.

Cần Thơ quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Hệ thống các bệnh viện chuyên sâu, đa khoa, trung tâm y tế được quan tâm đầu tư xây dựng. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Ước năm 2023, số hộ nghèo giảm còn 1.178, chiếm 0,32% tổng số hộ - mức thấp nhất vùng ĐBSCL và thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc.