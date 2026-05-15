Tăng huyết áp - “kẻ giết người thầm lặng” bị bỏ sót ở hàng triệu người Việt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tăng huyết áp - “kẻ giết người thầm lặng” bị bỏ sót ở hàng triệu người Việt

N.Dung

(NLĐO) - Tăng huyết áp là bệnh dễ phát hiện nhưng hàng triệu người Việt không biết mình mắc bệnh cho đến khi xuất hiện biến chứng nguy hiểm.

Nhân Ngày Tăng huyết áp thế giới (17-5), các chuyên gia tim mạch cảnh báo tình trạng nhiều người mắc tăng huyết áp nhưng không được phát hiện hoặc kiểm soát bệnh hiệu quả, dù đây là bệnh lý có thể chẩn đoán khá đơn giản và đã có nhiều phương pháp điều trị.

Tăng huyết áp - “kẻ giết người thầm lặng” bị bỏ sót ở hàng triệu người Việt - Ảnh 1.

Đo huyết áp định kỳ giúp phát hiện sớm nguy cơ tim mạch. Ảnh: Trần Minh

Tăng huyết áp dễ phát hiện nhưng vẫn bị bỏ sót

Tăng huyết áp hiện vẫn là một trong những nguyên nhân chính gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim và suy thận tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh được ví như "kẻ giết người thầm lặng" do đa số trường hợp diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện triệu chứng trong thời gian dài.

WHO ước tính toàn cầu hiện có khoảng 1,3 tỉ người trưởng thành bị tăng huyết áp, song gần 50% không biết mình mắc bệnh. Mỗi năm, tăng huyết áp liên quan hơn 10 triệu ca tử vong, đồng thời là yếu tố nguy cơ hàng đầu của các bệnh lý tim mạch và đột quỵ.

Tại Việt Nam, tỉ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành dao động khoảng 25-30%, tương đương hàng chục triệu người mắc. Đáng chú ý, bệnh ngày càng trẻ hóa do áp lực công việc, stress kéo dài, béo phì, ăn mặn, ít vận động và lạm dụng rượu bia.

GS-TS Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á cho biết tăng huyết áp là một trong những bệnh lý dễ phát hiện nhất. Chỉ với máy đo huyết áp đạt chuẩn và vài phút thực hiện đúng kỹ thuật, người dân có thể phát hiện sớm bệnh tại nhà hoặc cơ sở y tế ban đầu.

Tuy nhiên, tỉ lệ bỏ sót chẩn đoán vẫn ở mức cao. Nhiều khảo sát dịch tễ cho thấy còn một tỉ lệ lớn người trưởng thành bị tăng huyết áp nhưng chưa từng được chẩn đoán hoặc không biết mình mắc bệnh.

Các chuyên gia tim mạch cho rằng tâm lý chủ quan khiến nhiều người chỉ đi khám khi đã xuất hiện biến chứng như đau ngực, khó thở, suy tim hoặc đột quỵ. Không ít bệnh nhân nhập viện vì tai biến mạch máu não mới lần đầu biết mình bị tăng huyết áp.

Những năm gần đây, điều trị tăng huyết áp đã có nhiều tiến bộ tuy nhiên, theo WHO tỉ lệ người bệnh đạt huyết áp mục tiêu an toàn trên toàn cầu vẫn chưa cao. Tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, số bệnh nhân kiểm soát huyết áp tốt còn thấp hơn kỳ vọng dù khả năng tiếp cận điều trị đã cải thiện đáng kể.

Đo huyết áp định kỳ giúp phòng biến chứng nguy hiểm

Các chuyên gia cho rằng khoảng cách lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ hay thuốc men, mà ở nhận thức cộng đồng và sự tuân thủ điều trị.

Nhiều người chỉ đo huyết áp khi cảm thấy khó chịu trong người. Một số khác tự ý đổi thuốc, bỏ tái khám hoặc điều trị theo "kinh nghiệm truyền miệng", khiến việc kiểm soát huyết áp trở nên khó khăn hơn.

GS Hùng cho biết nhiều bệnh nhân cho rằng chỉ cần tăng liều hoặc dùng thêm thuốc là có thể kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, không ít trường hợp dù uống 3-4 loại thuốc, huyết áp vẫn ở mức cao do phía sau còn tồn tại bệnh lý tiềm ẩn chưa được phát hiện.

Theo ông, phần lớn trường hợp huyết áp khó kiểm soát liên quan đến việc đo sai cách, uống thuốc không đều, tự ý ngưng thuốc hoặc duy trì chế độ ăn quá mặn. Nếu người bệnh đã tuân thủ điều trị, thay đổi lối sống hợp lý và dùng thuốc đúng phác đồ nhưng huyết áp vẫn cao kéo dài, bác sĩ cần nghĩ tới tăng huyết áp thứ phát hoặc tăng huyết áp kháng trị.

Tăng huyết áp - “kẻ giết người thầm lặng” bị bỏ sót ở hàng triệu người Việt - Ảnh 2.

GS Phạm Mạnh Hùng tư vấn về tăng huyết áp và sức khỏe tim mạch cho người dân

"Đo huyết áp định kỳ là biện pháp đơn giản, hiệu quả và ít tốn kém nhất để phát hiện sớm bệnh. Mỗi người trưởng thành nên nhớ chỉ số huyết áp của mình như nhớ số tuổi"- GS Hùng nói.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên duy trì thói quen đo huyết áp định kỳ, đặc biệt sau tuổi 30 hoặc ở người có yếu tố nguy cơ như béo phì, đái tháo đường, hút thuốc lá, stress kéo dài hay tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch.

Điều trị tăng huyết áp là quá trình lâu dài, đòi hỏi người bệnh duy trì thuốc đều đặn kết hợp thay đổi lối sống. Việc uống thuốc thất thường khiến huyết áp dao động liên tục, làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch nguy hiểm.

Tin liên quan

2 loại trái cây người Việt hay ăn giúp bảo vệ thận, giảm huyết áp

2 loại trái cây người Việt hay ăn giúp bảo vệ thận, giảm huyết áp

(NLĐO) - Một nghiên cứu từ Mỹ cho thấy việc tiêu thụ hằng ngày 2 loại trái cây rất quen thuộc đem lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Tập thể dục như thế nào để về già không bị cao huyết áp?

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên hơn 5.100 người Mỹ cho thấy việc siêng tập thể dục từ trẻ có giá trị như "của để dành".

Bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu

(NLĐO) - Tim mạch học đang là một trong những chuyên ngành phát triển nhanh nhất của y học hiện đại với hàng loạt tiến bộ mới về chẩn đoán, điều trị.

tăng huyết áp tim mạch bệnh lý tim mạch đo huyết áp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo