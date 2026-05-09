Bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu

Trong hai ngày 8 và 9-5, hội nghị khoa học với chủ đề "Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2026" do Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tổ chức, quy tụ gần 1.000 chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế trong lĩnh vực tim mạch trên toàn quốc tham gia. Đây là hội nghị khoa học thường niên nhằm cập nhật các xu hướng mới trong phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và gánh nặng bệnh tật trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, tim mạch học đang là một trong những chuyên ngành phát triển nhanh nhất của y học hiện đại với hàng loạt tiến bộ mới về chẩn đoán, điều trị và chăm sóc toàn diện người bệnh.

Đại biểu tham dự hội nghị khoa học “Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2026”

Theo GS-TS-BS Trương Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, hội tập trung vào bốn định hướng chính gồm: Cập nhật các xu hướng mới trong tim mạch học; nhấn mạnh vai trò của phát hiện sớm, chẩn đoán sớm và can thiệp sớm; ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại; đồng thời tăng cường đào tạo thực hành cho đội ngũ nhân viên y tế.

Một trong những xu hướng nổi bật được đề cập tại hội nghị năm nay là sự chuyển dịch từ mô hình điều trị từng bệnh lý riêng lẻ sang quản lý toàn diện và cá thể hóa cho người bệnh tim mạch.

Các nội dung chuyên môn được xây dựng theo hướng phối hợp đa chuyên khoa, quản lý các yếu tố nguy cơ từ sớm và theo dõi sức khỏe người bệnh xuyên suốt, đặc biệt trong bối cảnh mối liên hệ giữa tim mạch, thận và chuyển hóa ngày càng được quan tâm trong thực hành lâm sàng hiện đại.

GS-TS-BS Trương Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, phát biểu khai mạc hội nghị khoa học “Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2026"

Bên cạnh đó, hội nghị cũng cập nhật nhiều xu hướng mới được dự báo sẽ phát triển mạnh trong 5-10 năm tới như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và điều trị, các liệu pháp điều trị dựa trên thông tin di truyền, các kỹ thuật can thiệp tim mạch ít xâm lấn và mô hình chăm sóc người bệnh từ xa thông qua Telehealth.

"Sự kiện này không chỉ mang đến những kiến thức mới nhất mà còn hướng đến việc giúp các bác sĩ nâng cao kỹ năng thực hành, ứng dụng hiệu quả các tiến bộ công nghệ vào chăm sóc người bệnh. Từ đó, người bệnh sẽ được phát hiện sớm hơn, chẩn đoán chính xác hơn và điều trị hiệu quả hơn" - GS Bình nhấn mạnh.