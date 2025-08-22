Chiều nay, 22-8, các trường đại học (ĐH) sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển sau khi lọc ảo 10 lần, tăng thêm 4 lần so với kế hoạch ban đầu, do tỉ lệ ảo năm nay quá lớn.

Có thí sinh đăng ký trên 200 nguyện vọng!

Nguyên nhân khiến tỉ lệ ảo tăng cao là do thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng, dẫn đến việc xác định điểm chuẩn gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), gần 850.000 thí sinh đã đăng ký xét tuyển với tổng số nguyện vọng lên tới khoảng 7,6 triệu, tức trung bình mỗi em đăng ký gần 9 nguyện vọng - mức cao kỷ lục trong 5 năm trở lại đây.

Theo nhiều chuyên gia, việc bỏ xét tuyển sớm khiến thí sinh không còn điểm tựa ban đầu nên có tâm lý đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển. Nhiều thí sinh đăng ký từ hơn 100 nguyện vọng đến trên 150 nguyện vọng, thậm chí có em đăng ký trên 200 nguyện vọng. Để hạn chế tỉ lệ ảo, Bộ GD-ĐT nên giới hạn số nguyện vọng đăng ký xét tuyển bởi việc xử lý hệ thống lọc ảo phức tạp, mất nhiều thời gian, dễ xảy ra sai sót, trong khi thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng cũng không phải là hiệu quả.

Các chuyên gia cũng chỉ rõ trong quy trình tuyển sinh hiện nay, lọc ảo là khâu không thể thiếu để hạn chế tình trạng thí sinh ảo - tức đăng ký nhiều nguyện vọng ở nhiều trường. Nếu không lọc ảo kỹ lưỡng sẽ dẫn đến việc thí sinh trúng tuyển cùng lúc ở nhiều trường, gây ra tình trạng thừa chỉ tiêu hoặc ngược lại.

Các năm trước, khi các trường còn được xét tuyển sớm thì thí sinh trúng tuyển sớm chỉ cần đăng ký lại và hệ thống xét tuyển có thể lọc ngay. Nhưng năm nay, các trường không được xét tuyển sớm, các phương thức đều xét tuyển cùng lúc, chưa kể còn phải quy đổi điểm giữa các phương thức, khiến việc lọc ảo trở nên phức tạp, rối rắm hơn. Ngoài ra, các trường cao đẳng (CĐ) nghề nghiệp năm nay cũng tham gia hệ thống này khiến lượng thí sinh tăng lên, số lượng nguyện vọng lớn.

Thí sinh tìm hiểu điều kiện xét tuyển tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP HCM)Ảnh: Tấn Thạnh

Thời hạn nhập học không thay đổi

Thời điểm công bố điểm chuẩn đợt 1 sẽ lùi so với các năm trước, muộn nhất là 17 giờ ngày 22-8 nhưng các mốc quan trọng khác trong quy trình tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2025 vẫn giữ nguyên. Theo đó, thời hạn xác nhận nhập học của thí sinh không thay đổi, muộn nhất là đến 17 giờ ngày 30-8.

Bộ GD-ĐT khẳng định việc tăng số lần lọc ảo chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nguyện vọng trong bối cảnh số lượng đăng ký tăng đột biến. Việc xét tuyển vẫn được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi tối đa cho thí sinh.

Theo kế hoạch trước đó, chiều 20-8 là thời điểm các trường chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2025. Đây là mốc thời gian được cả triệu thí sinh và phụ huynh chờ đợi suốt nhiều ngày qua.

Đối với các trường ĐH, việc Bộ GD-ĐT bất ngờ lùi lịch công bố đồng nghĩa với việc kế hoạch công bố trúng tuyển và hướng dẫn nhập học cũng phải thay đổi theo. Nhiều trường trước đó đã dự kiến thông báo điểm chuẩn vào tối 20-8 hoặc sáng 21-8 nhưng buộc phải chờ đợi và cập nhật theo lịch mới.

ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết thực hiện yêu cầu về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo, kết quả xét tuyển khu vực phía Bắc sẽ được công bố vào 16 giờ ngày 22-8.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo - Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, cho biết theo kế hoạch ban đầu, trường sẽ công bố điểm chuẩn vào cuối buổi chiều 20-8. Việc kéo dài thời gian cũng khiến những người làm công tác tuyển sinh thêm hồi hộp vì phải tiếp tục theo dõi thông tin để thực hiện. Theo kế hoạch ban đầu của trường, lịch đón tân sinh viên làm thủ tục nhập học bắt đầu từ ngày 22 đến 30-8, nay phải điều chỉnh lại từ ngày 23-8.

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Công Thương TP HCM, cho biết trường có kế hoạch đón tân sinh viên nhập học từ ngày 22 đến 31-8 nhưng đã dời sang từ ngày 24-8 đến 5-9.

Một số trường khác thông tin thời gian nhập học của sinh viên năm nhất sẽ bị dồn lại. Việc này gây ảnh hưởng đến các hoạt động đã được lên kế hoạch từ trước.

Trước sự thay đổi bất ngờ, các chuyên gia khuyên thí sinh nên giữ tâm lý bình tĩnh vì việc lọc ảo thêm sẽ giúp điểm chuẩn được chính xác hơn, giảm nguy cơ sai lệch. ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing, lưu ý các thí sinh cần theo dõi kỹ thông báo của trường trúng tuyển về thời gian nhập học, hồ sơ cần nộp và các thủ tục trực tuyến. Trong bối cảnh thời gian có thể bị lùi, việc chủ động cập nhật thông tin từ website và fanpage chính thức của trường là điều cần thiết với thí sinh.