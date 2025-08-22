HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Tăng lọc ảo, mất thời gian, thí sinh căng thẳng

YẾN ANH - HUY LÂN

Bộ Giáo dục và Đào tạo bất ngờ lùi lịch công bố điểm chuẩn khiến hàng triệu thí sinh và các trường đại học không khỏi bất ngờ

Chiều nay, 22-8, các trường đại học (ĐH) sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển sau khi lọc ảo 10 lần, tăng thêm 4 lần so với kế hoạch ban đầu, do tỉ lệ ảo năm nay quá lớn.

Có thí sinh đăng ký trên 200 nguyện vọng!

Nguyên nhân khiến tỉ lệ ảo tăng cao là do thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng, dẫn đến việc xác định điểm chuẩn gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), gần 850.000 thí sinh đã đăng ký xét tuyển với tổng số nguyện vọng lên tới khoảng 7,6 triệu, tức trung bình mỗi em đăng ký gần 9 nguyện vọng - mức cao kỷ lục trong 5 năm trở lại đây.

Theo nhiều chuyên gia, việc bỏ xét tuyển sớm khiến thí sinh không còn điểm tựa ban đầu nên có tâm lý đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển. Nhiều thí sinh đăng ký từ hơn 100 nguyện vọng đến trên 150 nguyện vọng, thậm chí có em đăng ký trên 200 nguyện vọng. Để hạn chế tỉ lệ ảo, Bộ GD-ĐT nên giới hạn số nguyện vọng đăng ký xét tuyển bởi việc xử lý hệ thống lọc ảo phức tạp, mất nhiều thời gian, dễ xảy ra sai sót, trong khi thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng cũng không phải là hiệu quả.

Các chuyên gia cũng chỉ rõ trong quy trình tuyển sinh hiện nay, lọc ảo là khâu không thể thiếu để hạn chế tình trạng thí sinh ảo - tức đăng ký nhiều nguyện vọng ở nhiều trường. Nếu không lọc ảo kỹ lưỡng sẽ dẫn đến việc thí sinh trúng tuyển cùng lúc ở nhiều trường, gây ra tình trạng thừa chỉ tiêu hoặc ngược lại.

Các năm trước, khi các trường còn được xét tuyển sớm thì thí sinh trúng tuyển sớm chỉ cần đăng ký lại và hệ thống xét tuyển có thể lọc ngay. Nhưng năm nay, các trường không được xét tuyển sớm, các phương thức đều xét tuyển cùng lúc, chưa kể còn phải quy đổi điểm giữa các phương thức, khiến việc lọc ảo trở nên phức tạp, rối rắm hơn. Ngoài ra, các trường cao đẳng (CĐ) nghề nghiệp năm nay cũng tham gia hệ thống này khiến lượng thí sinh tăng lên, số lượng nguyện vọng lớn.

Tăng lọc ảo trong tuyển sinh đại học: Thí sinh căng thẳng chờ điểm chuẩn - Ảnh 1.

Thí sinh tìm hiểu điều kiện xét tuyển tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP HCM)Ảnh: Tấn Thạnh

Thời hạn nhập học không thay đổi

Thời điểm công bố điểm chuẩn đợt 1 sẽ lùi so với các năm trước, muộn nhất là 17 giờ ngày 22-8 nhưng các mốc quan trọng khác trong quy trình tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2025 vẫn giữ nguyên. Theo đó, thời hạn xác nhận nhập học của thí sinh không thay đổi, muộn nhất là đến 17 giờ ngày 30-8.

Bộ GD-ĐT khẳng định việc tăng số lần lọc ảo chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nguyện vọng trong bối cảnh số lượng đăng ký tăng đột biến. Việc xét tuyển vẫn được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi tối đa cho thí sinh.

Theo kế hoạch trước đó, chiều 20-8 là thời điểm các trường chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2025. Đây là mốc thời gian được cả triệu thí sinh và phụ huynh chờ đợi suốt nhiều ngày qua.

Đối với các trường ĐH, việc Bộ GD-ĐT bất ngờ lùi lịch công bố đồng nghĩa với việc kế hoạch công bố trúng tuyển và hướng dẫn nhập học cũng phải thay đổi theo. Nhiều trường trước đó đã dự kiến thông báo điểm chuẩn vào tối 20-8 hoặc sáng 21-8 nhưng buộc phải chờ đợi và cập nhật theo lịch mới.

ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết thực hiện yêu cầu về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo, kết quả xét tuyển khu vực phía Bắc sẽ được công bố vào 16 giờ ngày 22-8.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo - Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, cho biết theo kế hoạch ban đầu, trường sẽ công bố điểm chuẩn vào cuối buổi chiều 20-8. Việc kéo dài thời gian cũng khiến những người làm công tác tuyển sinh thêm hồi hộp vì phải tiếp tục theo dõi thông tin để thực hiện. Theo kế hoạch ban đầu của trường, lịch đón tân sinh viên làm thủ tục nhập học bắt đầu từ ngày 22 đến 30-8, nay phải điều chỉnh lại từ ngày 23-8.

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Công Thương TP HCM, cho biết trường có kế hoạch đón tân sinh viên nhập học từ ngày 22 đến 31-8 nhưng đã dời sang từ ngày 24-8 đến 5-9.

Một số trường khác thông tin thời gian nhập học của sinh viên năm nhất sẽ bị dồn lại. Việc này gây ảnh hưởng đến các hoạt động đã được lên kế hoạch từ trước.

Trước sự thay đổi bất ngờ, các chuyên gia khuyên thí sinh nên giữ tâm lý bình tĩnh vì việc lọc ảo thêm sẽ giúp điểm chuẩn được chính xác hơn, giảm nguy cơ sai lệch. ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing, lưu ý các thí sinh cần theo dõi kỹ thông báo của trường trúng tuyển về thời gian nhập học, hồ sơ cần nộp và các thủ tục trực tuyến. Trong bối cảnh thời gian có thể bị lùi, việc chủ động cập nhật thông tin từ website và fanpage chính thức của trường là điều cần thiết với thí sinh.

Tăng số lần lọc ảo sẽ cho kết quả tốt

Anh Phạm Văn Dọi (phường Linh Xuân, TP HCM) cho biết con anh năm nay đăng ký 9 nguyện vọng ở 4 trường ĐH. Suốt tuần qua, gia đình đếm từng ngày để chờ điểm chuẩn vào chiều 20-8 nhưng đến trưa thì nghe tin lùi lịch nên có phần thêm căng thẳng.

Một số phụ huynh cũng cho rằng Bộ GD-ĐT nên công bố sớm kế hoạch, thay vì đến đúng ngày mới thông báo. Tuy vậy, cũng có phụ huynh nhìn nhận tích cực rằng thà chậm nhưng chính xác còn hơn là vội vàng công bố rồi lại phải điều chỉnh.

TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, cho rằng khả năng hệ thống xử lý nguyện vọng năm nay chưa xử lý hết tình trạng ảo sau 6 lần lọc nên cần tăng số lần lọc ảo. Ông hy vọng sau 10 lần lọc ảo sẽ cho ra kết quả tốt.

Tin liên quan

Đón xem các trường công bố điểm chuẩn TẠI ĐÂY

Đón xem các trường công bố điểm chuẩn TẠI ĐÂY

(NLĐO)- Từ 17 giờ ngày 22-8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển, Báo Người Lao Động cập nhật điểm chuẩn tại đây

Nóng: Bộ GD-ĐT yêu cầu lùi thời điểm công bố điểm chuẩn ĐH

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT quyết định tăng thêm 4 lần lọc ảo lên 10 thay vì 6 lần như kế hoạch ban đầu, theo đó các trường sẽ lùi công bố điểm chuẩn

Bất ngờ với thí sinh đăng ký hơn 230 nguyện vọng, chọn trường khắp cả nước

(NLĐO) - Thí sinh này đăng ký 231 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng đăng ký vào trường CĐ chiếm khoảng 80%.

công bố điểm chuẩn đăng ký xét tuyển xét tuyển sớm cơ hội trúng tuyển xác nhận nhập học
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo