Đón xem điểm chuẩn trúng tuyển đại học TẠI ĐÂY

Hôm nay (20-8) là ngày cuối cùng hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT thực hiện quy trình lọc ảo để xác định kết quả trúng tuyển đại học năm 2025, đợt 1.

Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển từ chiều 20-8

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, từ 17 giờ hôm nay, các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển vào hệ thống chung, sau đó tiến hành rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Hạn cuối công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đại học là trước 17 giờ ngày 22-8.

Nhiều trường đại học cho biết sẽ công bố điểm chuẩn sớm ngay trong chiều tối nay như ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Hàng không Việt Nam, Trường ĐH Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội); Trường ĐH Điện lực… Nhiều trường tại TP HCM cũng sẽ dự kiến công bố điểm chuẩn sau 17 giờ chiều nay.

Báo Người Lao Động sẽ liên tục cập nhật điểm chuẩn các trường đại học cả nước.

Thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển đại học đợt 1. Sau đó, các em cần xác nhận nhập học trực tuyến qua hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, hoàn thành chậm nhất vào trước 17 giờ ngày 30-8-2025.

Trước thời điểm này, toàn bộ dữ liệu đăng ký của thí sinh đã được gửi đến hệ thống tuyển sinh chung. Bộ GD-ĐT và các trường đã thực hiện quy trình lọc ảo tổng cộng 6 lần nhằm bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển nguyện vọng cao nhất đã đăng ký, tránh việc "chiếm chỗ" ảo và tối ưu hóa phân bố chỉ tiêu giữa các trường.

Điểm chuẩn đại học năm 2025 được xác định theo phương pháp bách phân vị, nhằm bảo đảm công bằng giữa các thí sinh tham gia xét tuyển theo các phương thức và tổ hợp khác nhau. Một số trường có thể công bố điểm chuẩn riêng theo từng phương thức hoặc từng tổ hợp, có nơi đưa ra mức điểm chung với bảng quy đổi tương ứng.