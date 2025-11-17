Tăng lương và bài toán năng suất lao động

Nghị định này sẽ được áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Tuy nhiên, tăng lương chỉ là một phần. Năng suất lao động (NSLĐ) Việt Nam năm 2023 còn thấp (79,3 triệu đồng/người) - thua Thái Lan 4 lần, Indonesia 2 lần. Mức lương 5,31 triệu đồng (vùng I) dù cao hơn mức sống tối thiểu (4,5 triệu đồng) nhưng chi phí nhà ở tại TP HCM (khoảng 2 triệu đồng/tháng) vẫn chiếm gần 40% thu nhập. Do đó, nếu không có giải pháp toàn diện, người lao động khó nâng cao chất lượng cuộc sống - yếu tố then chốt để tăng NSLĐ (mục tiêu 5% - 6%/năm giai đoạn 2026 - 2030).

Để nâng cao chất lượng cuộc sống, giải pháp cốt lõi là đào tạo, cập nhật công nghệ - vốn chiếm hơn 73% hiệu quả NSLĐ. Nhà nước cần hỗ trợ 100% học phí cho lao động thu nhập thấp, hướng tới mục tiêu 70% lao động qua đào tạo (26% có bằng cấp) ngay trong năm 2025. Song song đó, cần đầu tư 2% GDP vào chuyển đổi số, giúp lao động vùng III - IV tiếp cận trí tuệ nhân tạo, có thể tăng NSLĐ 20%.

Giải pháp quan trọng khác là cải thiện điều kiện làm việc và y tế. Cần khuyến khích doanh nghiệp áp dụng giờ làm linh hoạt, giảm tăng ca dưới 200 giờ/năm, trang bị máy móc hiện đại (mục tiêu 80% doanh nghiệp FDI). Về y tế, cần mở rộng BHXH bắt buộc đến 90% lao động, bao phủ khám sức khỏe định kỳ và tăng quỹ hỗ trợ ốm đau 20%. Theo Tổ chức Lao động quốc tế, chăm sóc y tế tốt giúp giảm 25% ngày nghỉ bệnh.

Vấn đề cấp thiết là hỗ trợ nhà ở, giao thông và cân bằng cuộc sống. Chính phủ cần đẩy mạnh chiến lược 1 triệu căn nhà giá rẻ cho công nhân (10 triệu đến dưới 30 triệu đồng/m²), tổ chức xe buýt miễn phí tuyến đến khu công nghiệp, tăng nghỉ phép lên 18 ngày/năm và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người lao động.

Để thực hiện mục tiêu này, cần sự đồng bộ từ chính sách của Chính phủ, doanh nghiệp và Công đoàn. Tăng lương là cần thiết nhưng các giải pháp hỗ trợ toàn diện mới là động lực nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy NSLĐ tăng 6%/năm.