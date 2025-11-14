Lý do người lao động hưởng lương thì không được hưởng chế độ ốm đau

Sáng 14-11, hơn 200 đại diện doanh nghiệp (DN) tham gia Hội nghị Đối thoại DN và chính quyền Thành phố do BHXH TP HCM phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) tổ chức.

Đại diện ITPC và BHXH TP HCM điều hành hội nghị

Tại hội nghị, BHXH TP HCM đã giải đáp các vướng mắc của DN liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là các điểm mới của Luật BHXH 2024 về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (chủ hộ kinh doanh, người quản lý DN, người lao động (NLĐ) làm việc không trọn thời gian, NLĐ ký hợp đồng với tên gọi khác với hợp đồng lao động, NLĐ nước ngoài…); mức đóng và các khoản phải đóng BHXH; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động…cho NLĐ.

Theo quy định hiện nay, NLĐ chỉ được hưởng chế độ ốm đau khi không hưởng lương trong những ngày nghỉ. Trường hợp NLĐ được DN trả lương, đồng thời hưởng chế độ ốm đau thì sẽ bị cơ quan BHXH truy thu.

Liên quan quy định này, tại hội nghị, đại diện DN đặt vấn đề NLĐ đã đóng BHXH bắt buộc theo quy định thì cơ quan BHXH nên xét chế độ nghỉ hưởng BHXH cho những ngày họ nghỉ khám bệnh hoặc nằm viện. Cơ quan BHXH không nên quan tâm đến NLĐ nghỉ hưởng lương hay không hưởng lương vì ở mỗi DN sẽ có chính sách phúc lợi cho NLĐ khác nhau.

Đại diện doanh nghiệp đặt câu hỏi cho BHXH TP HCM tại hội nghị

"Chẳng hạn tại công ty chúng tôi, trong một năm NLĐ sẽ được DN trả lương cho 6 ngày nghỉ ốm đau. Đây là chế độ có lợi hơn cho NLĐ nhưng lại không phù hợp với quy định nêu trên. Vậy nên, nếu muốn thực hiện BHXH toàn dân và để người dân, NLĐ tự nguyện tham gia thì phải cho họ thấy được lợi ích thiết thực nhất của chính sách"- đại diện DN trình bày.

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện BHXH TP HCM cho hay căn cứ khoản 1 điều 3 Luật BHXH 2024 thì BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người tham gia BHXH khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nghỉ hưu hoặc chết trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH hoặc do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Đông đảo đại diện DN tham gia hội nghị

Mặt khác, theo quy định tại khoản 4 điều 4 và khoản 4 điều 6 Thông tư số 12/TT-BNV ngày 30-6-2025 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, NLĐ nghỉ việc thuộc các trường hợp theo quy định tại khoản 1 điều 42 Luật BHXH mà có thời gian nghỉ việc trùng với thời gian nghỉ theo quy định của pháp luật về lao động, nghỉ việc hưởng nguyên lương hoặc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo quy định của pháp luật về BHXH thì thời gian trùng không được tính để hưởng chế độ ốm đau.

Như vậy, nếu NLĐ phải nghỉ việc đi khám chữa bệnh do bị ốm… nhưng được đơn vị, DN chấm công, chi trả đầy đủ tiền lương, tiền công của ngày nghỉ đó thì không được giải quyết trợ cấp ốm đau vì trùng tiền lương, tiền công mà đơn vị đã trả cho NLĐ.