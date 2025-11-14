Lý do người lao động hưởng lương thì không được hưởng chế độ ốm đau

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Lý do người lao động hưởng lương thì không được hưởng chế độ ốm đau

MAI CHI

(NLĐO)- BHXH là sự thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người tham gia khi họ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động…

Sáng 14-11, hơn 200 đại diện doanh nghiệp (DN) tham gia Hội nghị Đối thoại DN và chính quyền Thành phố do BHXH TP HCM phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) tổ chức.

Vì sao người lao động hưởng lương thì không được hưởng chế độ ốm đau? - Ảnh 1.

Đại diện ITPC và BHXH TP HCM điều hành hội nghị

Tại hội nghị, BHXH TP HCM đã giải đáp các vướng mắc của DN liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là các điểm mới của Luật BHXH 2024 về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (chủ hộ kinh doanh, người quản lý DN, người lao động (NLĐ) làm việc không trọn thời gian, NLĐ ký hợp đồng với tên gọi khác với hợp đồng lao động, NLĐ nước ngoài…); mức đóng và các khoản phải đóng BHXH; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động…cho NLĐ.

Theo quy định hiện nay, NLĐ chỉ được hưởng chế độ ốm đau khi không hưởng lương trong những ngày nghỉ. Trường hợp NLĐ được DN trả lương, đồng thời hưởng chế độ ốm đau thì sẽ bị cơ quan BHXH truy thu. 

Liên quan quy định này, tại hội nghị, đại diện DN đặt vấn đề NLĐ đã đóng BHXH bắt buộc theo quy định thì cơ quan BHXH nên xét chế độ nghỉ hưởng BHXH cho những ngày họ nghỉ khám bệnh hoặc nằm viện. Cơ quan BHXH không nên quan tâm đến NLĐ nghỉ hưởng lương hay không hưởng lương vì ở mỗi DN sẽ có chính sách phúc lợi cho NLĐ khác nhau.

Vì sao người lao động hưởng lương thì không được hưởng chế độ ốm đau? - Ảnh 2.

Đại diện doanh nghiệp đặt câu hỏi cho BHXH TP HCM tại hội nghị

"Chẳng hạn tại công ty chúng tôi, trong một năm NLĐ sẽ được DN trả lương cho 6 ngày nghỉ ốm đau. Đây là chế độ có lợi hơn cho NLĐ nhưng lại không phù hợp với quy định nêu trên. Vậy nên, nếu muốn thực hiện BHXH toàn dân và để người dân, NLĐ tự nguyện tham gia thì phải cho họ thấy được lợi ích thiết thực nhất của chính sách"- đại diện DN trình bày.

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện BHXH TP HCM cho hay căn cứ khoản 1 điều 3 Luật BHXH 2024 thì BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người tham gia BHXH khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nghỉ hưu hoặc chết trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH hoặc do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Vì sao người lao động hưởng lương thì không được hưởng chế độ ốm đau? - Ảnh 3.

Đông đảo đại diện DN tham gia hội nghị

Mặt khác, theo quy định tại khoản 4 điều 4 và khoản 4 điều 6 Thông tư số 12/TT-BNV ngày 30-6-2025 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, NLĐ nghỉ việc thuộc các trường hợp theo quy định tại khoản 1 điều 42 Luật BHXH mà có thời gian nghỉ việc trùng với thời gian nghỉ theo quy định của pháp luật về lao động, nghỉ việc hưởng nguyên lương hoặc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo quy định của pháp luật về BHXH thì thời gian trùng không được tính để hưởng chế độ ốm đau.

Như vậy, nếu NLĐ phải nghỉ việc đi khám chữa bệnh do bị ốm… nhưng được đơn vị, DN chấm công, chi trả đầy đủ tiền lương, tiền công của ngày nghỉ đó thì không được giải quyết trợ cấp ốm đau vì trùng tiền lương, tiền công mà đơn vị đã trả cho NLĐ.

Tin liên quan

Tham gia BHXH bắt buộc cho người học nghề, Sở Nội vụ TP HCM nói gì?

Tham gia BHXH bắt buộc cho người học nghề, Sở Nội vụ TP HCM nói gì?

(NLĐO)- Hợp đồng đào tạo đối với người học nghề, tập nghề không được coi là hợp đồng lao động

Người lao động nước ngoài cần biết gì về quy định đóng BHXH mới?

(NLĐO) - Từ ngày 1-7-2025, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ phải đóng BHXH bắt buộc, trừ một số trường hợp đặc biệt được miễn theo quy định mới.

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thay đổi ra sao khi lương tối thiểu tăng?

(NLĐO) - Khi lương tối thiểu vùng được điều chỉnh từ ngày 1-1-2026 thì mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động cũng tăng theo.

chế độ ốm đau người lao động tai nạn lao động BHXH đóng BHXH
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo